«Путина убьют уже в 2023 году» 8 27.01.2023, 11:20

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Фото: Getty Images

Влад Росс описал сценарий гибели главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин встретит свою смерть в 2023 году. Это может произойти поздней весной или ранним летом.

Такой прогноз смерти диктатора РФ дал известный астролог Влад Росс в интервью ТСН. При этом он отмечает, что Путин умрет не своей смертью – его убьют.

«Я не согласен с тезисом, что его отравят. Путин будет убит», – отмечает астролог.

По его мнению, российского диктатора застрелят. Но если он попытается применить ядерное оружие, то возможен также вариант, что США запустят по месту пребывания Путина свою ракету большой дальности.

«Если Путин сделает попытку нажать красную кнопку (то есть применить ядерное оружие, – ред.), то томагавк (американская крылатая ракета большой дальности BGM-109 Tomahawk, – ред.) обязательно его достанет. Но мне кажется, что Путина застрелят и это будет «красивая» ситуация для всех нас», – спрогнозировал Росс.

Также Росс считает, что в России 8-10 января произошел переворот, когда был отстранен организатор ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Власть в России после переворота захватили Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Герасимов и Шойгу.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что в окружении Путина уже начинают осознавать, что Россия проигрывает войну против Украины. В России уже произошли события, которые указывают на то, что глава Кремля обречен на поражение. В стране-агресcоре уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

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