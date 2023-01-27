Под Белгородом перевернулся «КамАЗ» с военными РФ 5 27.01.2023, 13:30

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Грузовик с меткой «Z» вылетел в кювет.

В Белгородской области РФ военный «КамАЗ», на котором передвигались российские оккупанты, перевернулся в кювет. Вследствие ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.

По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.

Тем временем в Telegram-каналах появилось фото с места, где перевернулся грузовик.

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