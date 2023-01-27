Под Белгородом перевернулся «КамАЗ» с военными РФ

Под Белгородом перевернулся «КамАЗ» с военными РФ5
- 27.01.2023, 13:30
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Грузовик с меткой «Z» вылетел в кювет.
В Белгородской области РФ военный «КамАЗ», на котором передвигались российские оккупанты, перевернулся в кювет. Вследствие ДТП есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения российских СМИ.
По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.
Тем временем в Telegram-каналах появилось фото с места, где перевернулся грузовик.