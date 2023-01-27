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ВСУ уничтожили под Бахмутом склад с боекомплектом РФ вместе с оккупантами

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  • 27.01.2023, 15:04
  • 3,062
ВСУ уничтожили под Бахмутом склад с боекомплектом РФ вместе с оккупантами

Фееричный взрыв показали на видео.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад с боекомплектом на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает МВД Украины.

«На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения НГУ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили состав БК противника», - говорится в сообщении.

Как сообщают военные, на складе врага хранились противотанковые мины, заряды к ПТУР, РПГ и боеприпасы для стрелкового вооружения.

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