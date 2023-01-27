ВСУ уничтожили под Бахмутом склад с боекомплектом РФ вместе с оккупантами

ВСУ уничтожили под Бахмутом склад с боекомплектом РФ вместе с оккупантами13
- 27.01.2023, 15:04
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Фееричный взрыв показали на видео.
Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад с боекомплектом на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает МВД Украины.
«На Бахмутском направлении 3 бригада оперативного назначения НГУ совместно с 44-й отдельной артиллерийской бригадой ВСУ обнаружили и уничтожили состав БК противника», - говорится в сообщении.
Как сообщают военные, на складе врага хранились противотанковые мины, заряды к ПТУР, РПГ и боеприпасы для стрелкового вооружения.