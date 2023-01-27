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«Ник и Майк»: Лукашенко пытается забыть о трибунале и «калиновцах»

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  • 27.01.2023, 16:06
  • 6,508
«Ник и Майк»: Лукашенко пытается забыть о трибунале и «калиновцах»

Что общего между белорусским диктатором и Чаушеску?

Визит Лукашенко в Эмираты и Зимбабве сложно назвать рабочим хоть в какой-то мере. Эмираты исключительно для отдыха. Есть у него привычка летать туда всей большой семьей без членов официальной делегации. Вообще семья Лукашенко любит много отдыхать, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Протокольные фото - лишь ширма, за которой скрывается банальное желание отдохнуть от белорусских нервяков. Забыть о 2020-м, трибунале, калиновцах и даже Зеленском хоть на какое-то время. Погрузиться в тот мир, который, как кажется, он заслуживает. Дорого-богато для королевской семьи.

В этом плане синепалый синегуб ничем не отличается от того же Чаушеску, который тащил в свою страну увиденное и понравившееся в зарубежных поездках. Из ОАЭ - роскошь для семьи и приближенных. И никакой ответственности ни за что.

В Зимбабве работы тоже много не будет. Посмотреть на водопад Виктория и параллельно порешать шкурняки. Основной проект - добыча золота. Идет несколько лет ни шатко ни валко. Месторождения давно выпотрошены, для рентабельной работы нужны все новые участки под разведку и разработку. Без личного решения зимбабвийского визави этот вопрос не решится.

Заодно нужно разобраться с проблемами с поставками техники, которая «неожиданно» закупается в обход тендерных процедур и по завышенным ценам. Как всегда, в истории хунты еще не полученные деньги потрачены и их нужно выбивать теперь из зимбабвийской стороны любой ценой. Как ни странно, в Зимбабве оказалось соблюдения процедур и прозрачности закупок больше, чем внутри хунты. Что неудивительно – тренд движения в сторону Тортуги мы обозначали ранее.

Уровень поездок и визитов синепалого и его российского токсичного собрата или Лаврова «перестал восхищать даже болгар».

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