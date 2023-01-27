Анатолий Котов: В голове у Лукашенко отчетливо звучит одна мысль 5 27.01.2023, 13:25

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фото: anadolu agency

Диктатор боится.

25 января пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о неожиданном полете диктатора в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве.

Бывший сотрудник администрации и управления делами Лукашенко Анатолий Котов рассказал сайту Charter97.org, зачем диктатора отправился в эти страны:

— В Эмираты — отдохнуть хотя бы несколько дней. А в Зимбабве Лукашенко полетел решать вопросы окологосударственного бизнеса. Белорусские госпредприятия в этой стране интересов не имеют. Там активны компании, которые связаны с управлением делами, но это не государственные компании.

В Зимбабве много бизнес-проектов разных отраслей, та же добыча золота. Чтобы что-то, условно говоря, двигалось быстрее, нужен непосредственный контакт на уровне государств. Например, чтобы получить новые месторождения под разработку. Поэтому в Эмиратах был небольшой краткосрочный отдых, а в Зимбабве Лукашенко полетел по делам. Плюс не очень красиво лететь только в Зимбабве, надо было по дороге где-нибудь еще остановиться, поэтому и решили совместить приятное с полезным.

— Незадолго до этого полета Европарламент призвал создать трибунал для Лукашенко и Путина. Насколько Лукашенко боится такого развития событий и может ли он готовить запасной аэродром?

— Запасной аэродром он вряд ли себе готовит. Насчет того, что он боится, — да, эта мысль у него в голове все более отчетливо звучит.

Однако придворные аналитики будут писать, что режим силен как никогда, а международный трибунал — очень далекая перспектива, потому что последние документы, которые были приняты, они не носят обязательного характера.

Пока что это такая игра в долгую, поэтому режим занимается тем, чем успешно, к сожалению, занимался последние два с половиной года: обеспечивает свое существование здесь и сейчас, грабит, вводит новые налоги и штрафы и сажает минимально несогласных.

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