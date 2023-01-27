IKEA нашла замену древесине из Беларуси 27.01.2023, 17:35

Поставщиками станут три страны.

Шведская компания IKEA нашла альтернативу поставкам древесины из Беларуси и России. Ранее эти страны занимали пятое и шестое место по объемам поставок, говорит менеджер по поставкам древесины Ульф Йоханссон, сообщает Reuters.

«Мы смогли заменить российские и белорусские объемы за счет поставок из других стран на очень горячем рынке древесины», — рассказал Йоханссона.

Основными поставщиками древесины для компании теперь станут Польша, Литва и Швеция. Эти страны вошли в тройку крупнейших поставщиков за 12 месяцев до августа 2022 года.

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