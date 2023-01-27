IKEA нашла замену древесине из Беларуси
- 27.01.2023, 17:35
Поставщиками станут три страны.
Шведская компания IKEA нашла альтернативу поставкам древесины из Беларуси и России. Ранее эти страны занимали пятое и шестое место по объемам поставок, говорит менеджер по поставкам древесины Ульф Йоханссон, сообщает Reuters.
«Мы смогли заменить российские и белорусские объемы за счет поставок из других стран на очень горячем рынке древесины», — рассказал Йоханссона.
Основными поставщиками древесины для компании теперь станут Польша, Литва и Швеция. Эти страны вошли в тройку крупнейших поставщиков за 12 месяцев до августа 2022 года.