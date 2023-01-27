Алесь Беляцкий троллит лукашенковский суд 3 27.01.2023, 18:08

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Алесь Беляцкий

Нобелевский лауреат заставил пропагандистов нервничать.

Лукашенковский пропагандисты из «Совбелии» обиженно пишут, что лауреат Нобелевской премии, глава ПЦ «Вясна» Алесь Беляцкий «пытается сорвать судебный процесс».

Пропагандисты говорят, что Беляцкий пытается «унизить суд упоминанием о поездках в Вильнюс попить кофе, которые у «любого настоящего белоруса давно вошли в обязательную привычку».

Также лауреат Нобелевской премии мира провел ликбез для суда. Пропагандисты упоминают о каких-то литературных произведениях, которые, по словам Беляцкого, в суде не читали.

«В каждом оглашенном томе Беляцкий выискивает некие документы, которые, по его мнению, обязательно нужно огласить в заседании, иногда даже повторно», — обижаются пропагандисты.

«Вам что, неинтересно услышать, что говорят в ООН?» – троллит так называемый суд Нобелевский лауреат.

Как писал сайт Charter97.org, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист Владимир Лабкович и правозащитник Дмитрий Соловьев обвиняются в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 2 ст. 342 УК) и в контрабанде (ч. 4 ст. 228 УК).

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