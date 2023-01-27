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CNN: Россияне начали критиковать Путина

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  • 27.01.2023, 18:14
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CNN: Россияне начали критиковать Путина
Фото: Time

Действия диктатора назвали отвратительными.

Россияне бурно отреагировали на решения партнеров Украины помочь Киеву поставками танков, которые были приняты на этой неделе. 

Как поделились некоторые жители Москвы в комментарии CNN, западная помощь может усложнить жизнь российским войскам в Украине.

«Украинские танки будут мешать нашим войскам. Но, несмотря на это, мы собираемся выиграть. Это лишь расширение конфликта», – сказал россиянин Сергей журналистам.

Однако некоторые россияне высказали критику в сторону российского правительства и Владимира Путина. Они назвали действия Кремля в войне с Украиной «отвратительными». 

«Это отвратительно... им никогда не нужно было начинать войну», – прокомментировала одна из россиянок и обвинила Путина в начале конфликта.

Другие россияне пожаловались, что из-за давления пропаганды им не хватает полноты информации и независимого мнения в обществе.  

«Людям надо объяснять события... было бы хорошо, если бы эксперты начали высказывать свое реальное мнение, а не выполнять приказы правительства и Путина»,- говорят они.

Однако некоторые члены общества продолжают сторониться темы войны в Украине, называя это игрой политиков. 

«Я считаю, что это политическая война, а не война за народ. Пусть они это решают», - сказала одна из женщин для CNN. 

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