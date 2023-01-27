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В Сеть попали персональные данные клиентов портала для записи в медцентры

  • 27.01.2023, 21:08
В Сеть попали персональные данные клиентов портала для записи в медцентры

Речь о тысячах фамилий и телефонных номеров белорусов.

Хакеры взломали интернет-портал inmed.by, на котором можно онлайн записаться к врачу, и похитили данные нескольких тысяч пользователей, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.

База данных белорусов, которые записывались в медцентры через интернет-ресурс inmed.by, выставлена на продажу в Сети. Специалисты выяснили, что в ней содержатся персональные данные 14,5 тысячи белорусов — в том числе их ФИО и номера мобильных телефонов.

Напомним, в декабре в интернет попали данные более 40 тысяч клиентов «Белгазпромбанка» и 85 тысяч клиентов интернет-магазина nlstar.by.

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