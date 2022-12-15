В Сеть попали персональные данные клиентов «Белгазпромбанка»4
- 15.12.2022, 17:49
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А также данные клиентов известного интернет-магазина.
В Сеть утекли данные более 40 тысяч клиентов «Белгазпромбанка». Также стало известно о попадании открытый доступ данных 85 тысяч клиентов интернет-магазина nlstar.by.
Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.
Хакеры выложили в открытый доступ имена, фамилии, даты рождения, адреса и номера телефонов, а также ссылки на профили в соцсетях клиентов.
Клиентам интернет-магазина и банка рекомендуют сменить логины и пароли от аккаунтов.