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В Сеть попали персональные данные клиентов «Белгазпромбанка»

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  • 15.12.2022, 17:49
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В Сеть попали персональные данные клиентов «Белгазпромбанка»

А также данные клиентов известного интернет-магазина.

В Сеть утекли данные более 40 тысяч клиентов «Белгазпромбанка». Также стало известно о попадании открытый доступ данных 85 тысяч клиентов интернет-магазина nlstar.by.

Об этом сообщает Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.

Хакеры выложили в открытый доступ имена, фамилии, даты рождения, адреса и номера телефонов, а также ссылки на профили в соцсетях клиентов.

Клиентам интернет-магазина и банка рекомендуют сменить логины и пароли от аккаунтов.

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