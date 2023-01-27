В Сети высмеяли африканское турне Лаврова

В Сети высмеяли африканское турне Лаврова2
- 27.01.2023, 21:43
- 2,146
Российский дипломат якобы нашел «важных военных партнеров» в экзотической стране.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров показал всему миру свои истинные дипломатические способности. Он нашел на юге Черного континента «перспективного союзника» - Королевство Эсватини (ранее - Свазиленд) и подписал «важные документы», передает dialog.ua.
Встреча российского дипломата с потенциально важными «военными партнерами» состоялась в городе Мбабане, столице королевства. Стоит отметить, что Эсватини - самая маленькая страна в Африке. Она граничит с ЮАР и Мозамбиком, ее население составляет немногим больше миллиона человек.
СМИ РФ написали, что в рамках поездки Лавров обсудил с премьером Эсватини, принцем Клеопой Сифо Дламини «военно-техническое сотрудничество и программы для студентов».