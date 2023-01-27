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В Сети высмеяли африканское турне Лаврова

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  • 27.01.2023, 21:43
  • 2,146
В Сети высмеяли африканское турне Лаврова

Российский дипломат якобы нашел «важных военных партнеров» в экзотической стране.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров показал всему миру свои истинные дипломатические способности. Он нашел на юге Черного континента «перспективного союзника» - Королевство Эсватини (ранее - Свазиленд) и подписал «важные документы», передает dialog.ua.

Встреча российского дипломата с потенциально важными «военными партнерами» состоялась в городе Мбабане, столице королевства. Стоит отметить, что Эсватини - самая маленькая страна в Африке. Она граничит с ЮАР и Мозамбиком, ее население составляет немногим больше миллиона человек.

СМИ РФ написали, что в рамках поездки Лавров обсудил с премьером Эсватини, принцем Клеопой Сифо Дламини «военно-техническое сотрудничество и программы для студентов».

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