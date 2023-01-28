«Путина отодвинут – живого или мертвого» 28.01.2023, 14:42

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Аналитик предсказал появление в России второго «Хрущева».

В России появится новый политик, который займет должность Путина и станет вторым «Хрущевым». Однако до него произойдет переворот и свержение диктатора. Об этом в чате на «Главреде» рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он убежден, что Владимира Путина уберут с президентского кресла «живым или мертвым».

«Путина отодвинут – живого или мертвого, это не столь принципиально. Там появятся какие-то Патрушевы, то есть никакие политики, которые будут продолжать линию Путина, но через время должен будет возникнуть сегодняшний Хрущев, который затеет развенчание культа личности Путина», - сказал Кочетков.

Этим новым лицом может стать тот, кого никто даже не видел в политике.

«Нового демократического лидера в России просто нет. Это никакой не Навальный. Это должны быть какие-то новые люди, которых мы в этом качестве пока даже не наблюдаем. Условно говоря, таким человеком может оказаться какой-нибудь Дудь, который существует где-то в интернете, но никому и в голову не придет называть его потенциальным политиком российского национального масштаба. Какая-то такая фигура потенциально должна возникнуть в России», - объяснил аналитик.

Кочетков также обратил внимание на то, что ссоры, которые происходят среди политиков, не влияют на общий процесс в верхушке. Однако они снижают боеспособность и эффективность армии РФ, что только на руку Украине.

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