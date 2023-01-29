Почти на курорте: в лесу рядом с Минским морем продается необычная квартира 29.01.2023, 13:09

Бюджетное жилье удивительным образом «затесалось» среди дорогих коттеджей и «дворцов».

Если вы думаете, что возле Минского моря есть только коттеджные поселки с дорогущими дворцами, то вы ошибаетесь. Свое место под солнцем здесь нашлось и для обычной панельной многоэтажки. Десять лет назад жилье для своих работников тут возвел Минлесхоз. Сейчас в доме, расположенном в курортном пригороде Минска, продается трехкомнатная квартира, пишет realt.by.

Квартира официально находится на улице Парковой в поселке Ждановичи в доме 2013 года постройки. Территориально — это лесной массив между слаломным каналом и санаторием «Беларусачка».

Площадь трешки на четвертом этаже — почти 80 квадратных метров. Все комнаты в квартире — изолированные. Есть большая кухня, кладовая, застекленная лоджия с видом на лес. Судя по фотографиям, в квартире сделан типовой ремонт − возможно, даже от застройщика. Обогревает дом собственная котельная, расположенная прямо в доме.

На новом месте жительства будущих жильцов ожидает чистый сосновый воздух, тишина, отличные места для прогулок с детьми и питомцами. Рядом — сплошной курорт: дачи, яхты, отели. В пешей доступности — сразу несколько санаториев (в некоторые можно ходить в бассейн) и три медицинских центра. Ну, а до оборудованных песчаных пляжей Минского моря с кафешками и шезлонгами − всего 10 минут ходьбы.

До центра Минска на транспорте можно добраться за полчаса. От дома ходят три автобуса (до метро «Пушкинская») и две маршрутки до железнодорожного вокзала. Что касается инфраструктуры рядом с жилым домами, то ближайшие магазины и аптеки находятся в санатории, чуть дальше в Ждановичах расположен супермаркет «Корона» и рынок.

Стоимость трехкомнатной квартиры рядом с Минским морем − 77 тысяч долларов.

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