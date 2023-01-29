Уровень скрытой безработицы в России достиг рекорда 3 29.01.2023, 19:38

2,338

Уровень безработицы более чем втрое превышает официальные данные.

Хотя официальная российская статистика отчитывается о рекордно низкой безработице, а чиновники вплоть до президента заявляют о «стабильности» рынка труда, миллионы российских граждан являются скрытыми безработными, а их число — рекордное как минимум последние 8 лет.

4,6 миллиона россиян работают неполное рабочее время, находятся в простое по вине работодатели либо в отпуске без сохранения заработной платы, следует из данных Росстата.

Уровень такой, скрытой безработицы — почти 13% — более чем втрое превышает официальные 3,9%, подсчитали аналитики Finexpertiza (их оценку приводит Financial Times).

За январь–октябрь 2022 года армия «скрытых безработных» увеличилась на 730 тысяч человек. По состоянию на конец первого квартала 1,12 млн россиян работали неполный рабочий день (+100 тысяч с начала года), 240 тысяч находились «в простое» (+80 тысяч), а 3,3 млн — в отпуске без сохранения зарплаты (+550 тысяч).

И хотя власти хвастаются низкой безработицей, они забывают добавить, что статистическое чудо — результат сильнейшего сокращения рабочей силы: 300 тысяч человек были мобилизованы, а еще сотни тысяч эмигрировали, спасясь от войны, указывает Андрей Колесников из Carnegie Endowment for International Peace.

На бумаге цифры выглядят красиво, но на деле происходящее не говорит о здоровом состоянии рынка труда, добавляет он.

Согласно Росстату, рекордные показатели скрытой безработицы — в автопроме, который после ухода западных концернов пережил обвал производства на 79%. Более четверти работников автозаводов (27,1%) на конец октября находились в простое, а еще 8,4% работали неполное рабочее время.

Почти 10% сотрудников отправили в простой предприятия лесной промышленности, которые после европейского эмбарго потеряла крупнейший рынок сбыта, а новый — в Азии — найти не смогла.

Практически каждого пятого в отпуск без сохранения зарплаты отправили производители продуктов питания (17,9%), химические заводы (17,9%) и фармацевтические предприятия (17,8%).

Более 20% сотрудников в отпуске без зарплаты — на металлургических заводах, мебельных фабриках и в компаниях-производителях электроприборов, следует из статистики.

Снижение уровня безработицы на фоне рекордного числа «скрытых безработных» объясняется слабой демографической ситуацией, за 9 месяцев 2022 года страна потеряла еще полмиллиона человек в результате естественной убыли, а еще до 1 миллиона стали эмигрантами, оценивают аналитики Альфа-банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».