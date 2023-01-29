Минчане создали уникальную кухню, для которой сами разрисовали плитку и отреставрировали стулья 2 29.01.2023, 19:56

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Фото: Onliner

Фотофакт.

Минчанка Екатерина, еще даже не получив ключи от столичной квартиры, решила, что сердцем дома и местом силы для всей семьи станет кухня. Для реализации своей мечты пришлось немало потрудиться — как теперь выглядит кухня и как удалось всего этого добиться, Екатерина рассказала изданию Onliner.

— Кухня — особенное место для нашей семьи. Поэтому над ее обустройством мы много думали, с самого начала понимая, что на выходе хотим получить красивое и теплое пространство. Но как именно оно будет выглядеть, представляли себе очень смутно. При этом одно мы знали точно: наша кухня должна быть деревянной, так как дерево — невероятно тактильный и теплый материал, в который мы просто влюблены, — вспоминает первый этап ремонта минчанка.

Чтобы найти исполнителей для такого серьезного заказа, семье пришлось обойти несколько салонов по изготовлению мебели. И только в третьем по счету они встретили своего специалиста. Запрос у минчан был детальный: дизайнеру необходимо было вписать хлебницу в винном цвете, которую они сделали в новую квартиру незадолго до получения ключей, и найти место для деревянной витринки.

— Пока наш проект был на стадии разработки, нас ждали первые «муки выбора» касаемо плитки для кухонного фартука. Хотелось приобрести что-то оригинальное. Те варианты, которые нам нравились, были либо дорогими и не вписывались в наш бюджет, либо не подходили нам стилистически. Обойдя многочисленные салоны с плиткой, мы ничего не подобрали. И тогда, в момент отчаяния, нам с мужем пришла идея купить недорогую квадратную плитку 10×10 и на ней что-нибудь нарисовать, — рассказывает Екатерина. — Таким образом, получилось панно с петухом, которое мы расположили между классической вытяжкой и варочной панелью. А саму плитку решили положить по диагонали. Эта общая композиция символизирует домашний очаг и очень мила нашему сердцу.

Фото: Onliner

Спорных решений в ходе ремонта было немало. Например, пара долго обсуждала, из чего делать столешницу: искусственный камень или дерево. В итоге камень не прошел по бюджету, поэтому решили заказать дубовую столешницу, которую потом покрыли двумя слоями износостойкого масла-воска.

— Возле окна вписался овальный дубовый стол местного производителя, который покрыт тремя слоями воска темного цвета. Этим цветом мы решили поддержать карниз вытяжки, стулья и кухонный портал в гостиную. Стол оказался на удивление вместительным — подходит для компании из 8−9 человек, — описывает девушка. — Венские стулья — это особая любовь в нашей семье. Три из них были привезены на заказ. Два последующих приобретены в плачевном состоянии на «Куфаре». Мы их отреставрировали, дав им вторую жизнь.

После того как кухня была смонтирована, для Екатерины и ее мужа наступил самый интересный и творческий этап — оформление, наполнение, украшение внутреннего пространства. У пары есть хобби — мастерить разные душевные вещи из дерева и реставрировать старую мебель. Вдохновившись идеями творческих мастеров, они создавали ящики для дощечек, масла, специй, хлебницу, декоративные крючки в виде кота и собаки, календарницу, кормушку для птиц, которую повесили за окном на ограждении.

Фото: Onliner

Учет своих трат на ремонт Екатерина с мужем не вели, но для Onliner нашли документы на бытовую технику. Расценки оказались такими: кухонная вытяжка Elikor стоила 593 рубля, духовой шкаф — 1319, встроенный холодильник — 3600, встроенный морозильник — 1200, посудомоечная машина — 1500.

— Для нас это пространство как шкатулка: яркое, уютное, душевное, теплое. Все именно так, как нам хотелось и мечталось в самом начале. Так что мечты сбываются, надо только в них верить, — уверена хозяйка атмосферной кухни.

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