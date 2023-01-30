В Иране раздались новые взрывы 8 30.01.2023, 8:04

8,664

На этот раз — в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции.

В иранском Махабаде прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции. Взрывы раздались в воскресенье, 29 января.

На данный момент причина взрывов неизвестна.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в разных регионах Ирана прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары на по меньшей мере семи промышленных площадках и военных базах. Под ударом БпЛА оказались центры сборки беспилотников Shahed, производства боеприпасов, нефтеперерабатывающие предприятия – в общей сложности повреждены 14 объектов, среди них не было ядерных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».