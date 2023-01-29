Что происходит в Иране после атаки на военные объекты: новые подробности 12 29.01.2023, 12:25

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Могли быть уничтожены важные объекты иранского спецназа и ядерная инфраструктура.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января в разных регионах Ирана прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары на по меньшей мере семи промышленных площадках и военных базах. Под ударом БпЛА оказались центры сборки беспилотников Shahed, производства боеприпасов, нефтеперерабатывающие предприятия – в общей сложности повреждены 14 объектов, среди них не было ядерных.

О новых подробностях ночной атаки сообщает ZN.ua.

По информации иранской оппозиции, произошли «уничтожение подземного хода с ракетами для Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР)» и «атака БпЛА на штаб-квартиру КСИР и одну из баз спецподразделения «Аль Кудс», однако пока нет официального подтверждения этому.

Вместе с этим иранские чиновники обвинили Израиль в причастности к атаке дронов, в частности, в ударах по военным предприятиям в Исфахане. Версию о вторжении Израиля распространяют и арабские медиа, однако Израиль не подтверждает это, к тому же страны не имеют общей границы.

«Вообще, для понимания – в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана. Армия обороны Израиля начала введение своих сил в город Бейт-Уммар (Иудея и Самария). Цель – ликвидация инфраструктуры Напомним, что в полночь Армия обороны Израиля начала спецоперацию в городе Шхем. Кстати, в районе Сархе Хесар расположен ядерный исследовательский центр. Целились, видимо, по нему. Только неясно, зачем Иран бомбит свои же ядерные объекты?», - написал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Тем временем в столице Ирана в Тегеране и других городах произошли столкновения иранских протестующих и КСИР. Целью протестующих является захват полицейских участков, военных баз и админздания, скандируя: «Смерть диктатору! Смерть (верховному лидеру Ирана Али) Хаменеи».

В связи с вышеуказанными обстоятельствами и событиями иранская оппозиция призывает держаться подальше от каких-либо военных объектов, отменить авиапутешествия в ближайшие дни, ведь оппозиционеры не исключают терактов со стороны КСИР против мирных жителей.

Сейчас известно, что в северных регионах Ирана проблемы с электроэнергией, а по всей территории наблюдаются перебои со связью. К тому же среди ночи в иранском городе Хой произошло землетрясение, в результате которого погибли люди.

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