В России пьяный прапорщик застрелил молодого контрактника 7 31.01.2023, 9:57

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Из него сделали героя, «погибшего в бою».

В России пьяный прапорщик застрелил молодого контрактника. Ему сразу приписали, что он «погиб в бою» и сделали из него героя.

Об этом сообщает «Телевидение Торонто».

Российский пьяный прапорщик застрелил 24-летнего контрактника, однако российская пропагандисткая машина быстро все «подтасовывала». Но журналисты узнали об этом событии по возведению российской военной прокуратуры Воронежского гарнизона.

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года в военной части 91701, где во время стрельбы погиб контрактник Никита Фролов.

В документе военной прокуратуры Воронежского гарнизона расписаны все подробности случившегося. Однако это не мешает пропагандистам рассказывать о том, что Фролов «погиб в бою».

«Приблизительно в 12 часов 12.04.2022 старший прапорщик Живитченко А.С., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстроил 12 военнослужащих по контракту воинской части 91701, в частности ефрейтора Фролова Н.А. После этого Живитченко А.С. без видимых причин вытащил из кобуры пистолет ПМ, отправил патрон в патронник и произвел не менее пяти выстрелов в направлении стоявших перед ним военнослужащих», – говорится в сообщении.

От полученных ран Никита Фролов скончался на месте. После этого пропагандисты заявили о том, что контрактник «героически погиб в бою». Также они отчитались, что Путин наградил «героя» орденом мужества.

Сам Никита Фролов, убитый его же прапорщиком, из поселка Воротынское близ Калуги. После такой «героической смерти» из него сделали символ, установив с ним билборд. Кроме того, в его честь даже провели боксерский турнир.

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