Израиль готовится к ответу после взрывов на военных объектах Ирана 31.01.2023, 10:38

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Спецслужбы страны определили несколько сценариев.

Израильские спецслужбы готовились к ответному удару после взрывов на военных объектах Ирана, пишет The Times of Israel.

По сообщению СМИ, сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном боевиков в Сирии.

Серию атак широко приписывают Израилю, который придерживается политики не комментировать такие операции.

В дополнение к ответным ударам по целям внутри Израиля, служба безопасности готовилась к возможности того, что Исламская Республика нацелится на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом.

Ранее в понедельник Иран пригрозил возмездием в связи с сообщениями об участии Израиля в теракте в Исфахане, предупредив Иерусалим «не играть с огнем».

Иранский чиновник пригрозил, что Тегеран будет мстить. «Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом». «Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну», - сказал чиновник.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 29 января на ряде военных объектов Ирана прогремели взрывы, в том числе на военном складе в центральной провинции Исфахан и в центре по производству боеприпасов.

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