Возле Херсона бойцы ВСУ уничтожили пять кораблей с российскими ДРГ

Возле Херсона бойцы ВСУ уничтожили пять кораблей с российскими ДРГ1
- 31.01.2023, 13:48
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Диверсионные операции оккупантов были сорваны.
На Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
«Но Силы обороны внимательно следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено не менее пяти легкомоторных лодок с диверсионными группами противника», — отметил Ерин.
По его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.
Бомбардування човна на Херсонщині pic.twitter.com/VJsXEs9cdw— NV (@tweetsNV) January 30, 2023