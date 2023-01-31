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Возле Херсона бойцы ВСУ уничтожили пять кораблей с российскими ДРГ

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  • 31.01.2023, 13:48
  • 2,426
Возле Херсона бойцы ВСУ уничтожили пять кораблей с российскими ДРГ

Диверсионные операции оккупантов были сорваны.

На Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«Но Силы обороны внимательно следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено не менее пяти легкомоторных лодок с диверсионными группами противника», — отметил Ерин.

По его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.

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