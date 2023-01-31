Буданов раскрыл диагноз Путина и рассказал о двойниках главы Кремля 1 31.01.2023, 16:15

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки уверен, что российский диктатор тяжело болен.

Российский диктатор Владимир Путин страдает тяжелым онкологическим заболеванием, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Такую информацию глава украинской разведки озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post.

Буданов уверен в том, что российский диктатор неизлечимо болен раком.

Также глава ГУР заявил, что Путин имеет несколько двойников.

«Это открытый вопрос, настоящий ли это Путин сейчас», — заявил Буданов.

C этими словами издание связало и недавнее заявление Зеленского который говорил: нет уверенности в том, что Путин до сих пор жив.

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