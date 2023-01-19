Зеленский: Не уверен, что Путин еще живой 19.01.2023, 11:07

Фото: Anadolu

Президент Украины выступил на форуме в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что российский агрессор Владимир Путин до сих пор жив.

Об этом он сказал в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Апостроф».

«Я не уверен, что Путин жив», – заявил глава украинского государства.

При этом он подчеркнул, что не считает мирные переговоры миром, однако Россия все еще может уйти с территории Украины.

«Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь своих людей», – подчеркнул президент.

Напомним, Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно, начиная с 2005 года, его целью является промотировать Украину и объединять вместе украинских и международных лидеров.

В этом году Украинскую дискуссию проводят с 16 по 20 января, где представители страны говорят о важнейших вызовах, которые сейчас встают перед Украиной.

Кроме Владимира Зеленского, спикерами панельных дискуссий Украинского завтрака в Давосе в этом году станут:

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (2019-2022 гг.);

Лоуренс (Ларри) Финк, исполнительный директор компании BlackRock;

Билл Форд, исполнительный директор General Atlantic;

Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue;

Борис Гудзяк, митрополит Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета;

Александра Матвийчук, глава организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира;

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов;

Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group;

Дэвид Соломон, глава и исполнительный директор Goldman Sachs;

Юлия Свириденко, первая вице-премьер Украины.

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