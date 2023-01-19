Зеленский: Не уверен, что Путин еще живой
- 19.01.2023, 11:07
Президент Украины выступил на форуме в Давосе.
Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что российский агрессор Владимир Путин до сих пор жив.
Об этом он сказал в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Апостроф».
«Я не уверен, что Путин жив», – заявил глава украинского государства.
При этом он подчеркнул, что не считает мирные переговоры миром, однако Россия все еще может уйти с территории Украины.
«Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь своих людей», – подчеркнул президент.
Напомним, Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно, начиная с 2005 года, его целью является промотировать Украину и объединять вместе украинских и международных лидеров.
В этом году Украинскую дискуссию проводят с 16 по 20 января, где представители страны говорят о важнейших вызовах, которые сейчас встают перед Украиной.
Кроме Владимира Зеленского, спикерами панельных дискуссий Украинского завтрака в Давосе в этом году станут:
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (2019-2022 гг.);
Лоуренс (Ларри) Финк, исполнительный директор компании BlackRock;
Билл Форд, исполнительный директор General Atlantic;
Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue;
Борис Гудзяк, митрополит Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета;
Александра Матвийчук, глава организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира;
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов;
Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group;
Дэвид Соломон, глава и исполнительный директор Goldman Sachs;
Юлия Свириденко, первая вице-премьер Украины.