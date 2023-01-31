Как семейная пара из Минска оставила городскую жизнь ради хутора 2 31.01.2023, 16:58

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Теперь они занимаются разведением овец.

Донат и Алена живут на хуторе, растят овец и развивают агроусадебный бизнес. Они оставили городскую жизнь, чтобы наслаждаться тишиной, свободой, питаться экологически чистыми продуктами. Realt.by заехал к ним, чтобы узнать рецепт счастья, а еще посмотреть на отреставрированный дом и познакомиться с отарой.

«Топ-менеджеры превратились в чабанов»

Журналисты выехали из Минска еще затемно, за два с лишним часа домчались до легендарной Щучинщины. Хозяин усадьбы Донат пригласил их в дом, познакомил с женой Аленой и начал рассказ:

— Вы на агроусадьбе «Чары», это Щучинский район Гродненской области — далеко-далеко от цивилизации. Здесь классно, гораздо круче, чем в городе!

Донат вспоминает, что раньше он жил в Гродно, работал в юридической и коммерческой сферах. Вместе с женой они успели поездить по миру и посмотреть разные страны: например, около года супруги прожили в Таиланде.

— В итоге родина притянула сюда. Первый участок на этом хуторе мы купили 15 лет назад. Ездили сюда отдыхать, жарить шашлыки, косить траву. Со временем докупили еще несколько участков с домами. В итоге четыре года назад решили оставить офис, городскую жизнь, избавиться от стрессов и скуки, полностью переехать на хутор. Сегодня наша территория — это семь гектаров земли с пятью домами, плодовыми деревьями и пастбищами для животных. Топ-менеджеры превратились в чабанов, — улыбается Донат.

Местные жители рассказали супругам, что хутор раньше назывался Батраки, а его хозяином был человек по имени Бедный Владек.

— Возможно, он и создал весь здешний антураж. Тут посажены вековые липы, которые застали жизнь трех поколений. Во многом из-за них мы выкупили оставшиеся участки: не хотелось, чтобы кто-то спилил деревья, ведь для некоторых людей это просто дрова, — говорит Донат.

Кухонные тумбы сделали из кирпичей от старой печки

Дома сейчас находятся на разных этапах реставрации. Один из них Донат и Алена обустроили для своей жизни, еще один превратили в агроусадьбу. Именно там нас усадили за стол, напоили травяным чаем и угостили свежим яблочным пирогом. Ярко-желтый, ароматный, из домашних яиц и своих яблок: остановиться на одном кусочке было невозможно.

Внутри перестроили практически всё, залили новый фундамент. Оставили только деревянные стены, которые утеплили и покрасили. Конструкция дома и натуральные материалы обеспечивают естественную вентиляцию.

Дом светлый, с большими окнами. Кухня, гостиная, баня и санузел на первом этаже, спальные места — на втором. Чердака и потолка нет: над нами только крыша.

— Когда-то здесь были балки, но еще до нашей покупки дома их украли. Мы решили не делать новые, не монтировать потолок, а оставить максимум пространства. Под кровлю уложили 300 миллиметров утеплителя, отделали ОСБ-плитами, покрасили их водоэмульсионной краской — получился «эффект мороза на окне», — показывает Донат. — Единственный минус: из-за отсутствия чердака летом здесь может быть жарко.

Для отопления в доме установлены два котла — электрический и твердотопливный, работающий на дровах. Система труб смонтирована под уклоном: горячая вода поднимается вверх, холодная течет вниз. Если отключится электричество, перестанут работать электрический котел и насос. В этом случае можно разжечь твердотопливный котел: он нагреет воду в трубах и в доме по-прежнему будет тепло.

Донат вспоминает, что во время ремонта они не выбросили ничего. Например, лестницу сделали из засохших деревьев, которые росли на участке. Разобрали старую печь — и из этих кирпичей с помощью местного рабочего сделали стену в доме, кухонные тумбы.

Контробрешетку от старой крыши превратили в забор. Сохранили дубовую 70-летнюю дверь, старую мебель — деревянный шкаф с узорным замком, расписной сундук.

При отделке парной не использовали вагонку. Вместо этого взяли пять сортов дерева — осину, сосну, березу, ольху и липу. Часть досок оставалась от старого дома, часть купили в лесхозе. Когда температура в парной повышается, чувствуется запах смолы. Здесь очень хорошо дышится. Стиль отделки авторский — называется «леший».

— В этом доме мы уже год принимаем гостей. У многих деревня ассоциируется с грязью, тяжелым трудом, отсутствием комфорта. Мы же смогли создать комфортные условия для себя и для тех, кто сюда приезжает. Тишина, отсутствие соседей, собственные продукты, свобода — вот чем мы наслаждаемся каждый день, — говорит хозяин.

Донат и Алена всё делают сами: стригут овец, косят сено, ухаживают за землей и домами. В чем-то обращаются за помощью к местным. Например, приглашают на участок строителей, покупают молоко и хлеб у людей из соседних деревень.

«Рождение ягнят — это великое чудо»

В саду — около ста яблонь. На участке растет трава: это пастбища для овец и возможность заготовить сено на зиму. Донат познакомил нас с отарой. Он помнит каждую любимицу по имени, ласково обращается к ним и предлагает зерно. Самая смелая овца — Пенелопа — подходит к ведру. Остальные с опаской смотрят на нас: они не привыкли к гостям с камерой.

Донат показывает чердаки, набитые сеном, рассказывает про родильное отделение для овец. Дело в том, что именно сейчас, зимой, животные ждут прибавления. Ягнята обычно рождаются по одному, но бывают и двойни, и тройни.

— Период появления ягнят — один из самых интересных в году. Я считаю, что рождение малышей — это великое чудо, — говорит Донат.

Он ведет журналистов к курятнику.

— Дикие летающие куры — такое встретите только у нас в Ищельнянах, — смеется Донат и выпускает птиц из вольера. Они мгновенно выбегают. Днем их выпускают редко, так как неподалеку может быть коршун. Пока мы рядом, куры могут вволю побегать по земле и поискать червячков.

Рядом с хутором — лес, озеро с рыбой. До ближайшей деревни — около получаса пешком. Если дорогу заметет, то добираться придется на лыжах, а если весной будет много воды, нужно будет пережидать распутицу на хуторе.

— Иногда мы сами вызываем трактор для расчистки дороги. Можно поступить так, а можно полежать на печке, попить чая и отдохнуть от работы, — делится рецептом счастья Донат.

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