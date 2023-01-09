В России началась война кланов за трон Путина Роман Анин

9.01.2023, 16:57

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ФОТО: EFREM LUKATSKY / AP / SCANPIX / LETA

Чем закончится русская «Игра престолов»?

Первый в XXI веке саммит «Большой восьмерки» проходил в 2000 году на японском острове Окинава. Молодой президент России Владимир Путин впервые участвовал во встрече такого формата. На общей фотографии глав государств и правительств улыбающийся Путин стоит между премьер-министром Великобритании Тони Блэром и президентом США Биллом Клинтоном. На той же фотографии — лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского союза. Они дурачатся: одни смотрят в камеру прямо, другие — повернулись к ней боком. Кажется, будто в тот день в Окинаве собрались не главные лидеры мира, а однокурсники на день встречи выпускников.

Глядя на эту фотографию сегодня, трудно поверить: Россия начинала век как член элитарного клуба самых развитых стран света. Спустя 20 лет правления Путина страна переместилась в другую лигу — к Ирану, Северной Корее и Сирии. Сегодня Россия совершенно заслуженно занимает место среди самых изолированных и бесчеловечных режимов мира. И дело не только в войне. Это место — следствие двадцатилетней политической и нравственной деградации российского государства.

Чтобы понять степень его морального разложения, достаточно почитать биографии современных героев страны — тех, кого власть награждает почетными орденами и медалями, тех, кого превозносят пропагандисты, а учителя ставят детям в пример на уроках патриотического воспитания.

Встреча лидеров «Большой восьмерки» на японском острове Окинава

KREMLIN.RU

Национальные герои

Один из главных русских героев войны — Евгений Пригожин. Судимый за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, он начинал свою «карьеру» с того, что душил женщин, а затем срывал с них, потерявших сознание, золотые серьги. Сегодня Пригожин — трижды герой: России и так называемых ДНР и ЛНР. Он владеет многотысячной частной армией со своей авиацией, бронетехникой и реактивными системами залпового огня. Эта армия укомплектована зеками и садистами, которые чуть ли не в прямом эфире под одобрение пропагандистов разносят кувалдой головы пленным.

Вот вам другой образец настоящего патриота путинского времени — Олег Дзарахохов, киллер банды убийц по кличке Колобок. В середине декабря прошлого года Владимир Путин посмертно наградил его медалью «За отвагу». Колобок известен тем, что в 2013 году организовал расстрел похорон в Беслане: погибли четыре случайных человека. За это преступление его осудили на 19 лет лишения свободы. Колобок еще должен был отбывать наказание, но Евгений Пригожин освободил его, и Дзарахохов — как и десятки тысяч других зеков — пополнил армию «вагнеровцев». В конце ноября 2022-го Колобок погиб под Бахмутом.

Пригожины и колобки — герои путинского времени. И это, на мой взгляд, говорит о будущем страны гораздо больше, чем глубина падения ВВП.

Евгений Пригожин на могиле вагнеровца

ФОТО: AP / SCANPIX / LETA

Упадок российского общества

Моральная деградация охватила не только так называемые элиты, но и общество. Современная Россия — это страна, в которой большая часть населения поддерживает варварскую агрессию против Украины. Более того: эти же люди недоумевают, почему Путин до сих пор окончательно не стер Украину с лица земли.

Война расколола российское общество: отравленные пропагандой родители называют своих детей предателями за то, что те не поддерживают агрессию против соседней страны. Россию массово покидают её самые успешные и образованные жители: ученые, предприниматели, разработчики. Тех противников войны, которые не могут или не хотят уезжать, парализовали страх, подозрительность и апатия — эти дементоры, высасывающие все силы и лишающие любой надежды.

И хотя, как мы знаем, народные пожары порой вспыхивают из огня всего одного человека, тем не менее сейчас кажется, что российское общество не готово участвовать в процессе смены власти в стране. А это значит, что выбор в очередной раз сделают за него.

Разрушение основ государства

В уходящем году Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Мы не знаем, насколько верны многочисленные слухи о его тяжелых заболеваниях, но мало кто сомневается: он довольно скоро (по историческим меркам) умрет. В государствах с работающими институтами уход лидера — будь-то из политики или в мир иной — событие, конечно, достойное первых полос газет, но не определяющее судьбу страны. Что случится, если завтра уйдет Макрон или умрет Шольц? Прекратят ли свое существование Франция или Германия? Конечно, нет.

Совсем иначе обстоят дела в странах с уничтоженными институтами — таких, как Россия. Убрав всех конкурентов, отменив выборы, Путин лишил Россию гарантий легитимной и мирной передачи власти и тем самым подвесил будущее страны на очень ненадежный крюк — свою жизнь.

Кого бы Владимир Путин ни выбрал себе в преемники, ему будет сложно согласовать кандидатуру со своим разрозненным окружением. Что из себя представляет его ближний круг и какие в нем царят нравы, мы догадывались и до февраля 2022 года, но война в Украине, вернее — военные поражения, до предела обострили внутренние противоречия между властными кланами, и стало очевидно: нас ждет ожесточенная борьба за трон стареющего диктатора.

Русская «Игра престолов»

Кланы, окружающие сегодня Владимира Путина, похожи на организованные преступные группировки. У некоторых из них есть собственные армии (как, например, у Евгения Пригожина и главы Росгвардии Виктора Золотова), у других — силовые подразделения (как, например, у руководителя Совбеза Николая Патрушева); каждый клан обладает собственными финансовыми ресурсами — банками, госкорпорациями, крупными компаниями; некоторые кланы владеют целыми регионами, как, например, Рамзан Кадыров — Чечней; и все они не подчиняются никакому закону.

Эти кланы никогда не были едины. На протяжении 20 лет они постоянно боролись друг с другом за сферы влияния и ресурсы. Их войны можно было условно назвать холодными: они велись под ковром руками правоохранительных органов, а жертвы — силовики, бизнесмены и чиновники из противоборствующих кланов — как правило, лишались свободы, а не жизни (хотя бывали и исключения).

Все эти годы Владимир Путин выступал своеобразным арбитром в конфликтах своих приближенных. Сама его фигура обеспечивала шаткий баланс сил среди враждующих группировок, потому что каждая из них понимала: если он уйдет, то равновесие будет нарушено, начнется война всех против всех. Но ничто так не ослабляет власть диктатора, как старение и военные поражения. Чем ближе конец Владимира Путина — не важно: политический или физический — тем более высокой становится вероятность того, что многочисленные холодные войны кланов за власть перерастут в горячие.

Рамзан Кадыров (посередине) слушает доклад Андрея Мордвичева, командующего 8-й гвардейской общевойсковой армии

ФОТО: REUTERS / SCANPIX / LETA

Во-первых, потому, что история взаимоотношений некоторых группировок просто не оставляет всем им места в России без Путина. Условный Пригожин никогда не смирится с тем, что преемником станет человек условного Ковальчука. Потому что тогда «повару Путина» и его людям придется расстаться как минимум со своими активами и влиянием, а может быть, — и с жизнью.

В-вторых, потому, что все эти кланы оказались запертыми в своем серпентарии. Им почти некуда бежать. На Западе их ждет Гаага, на Востоке — ждут их активы, но не их самих. Конечно, остаются еще такие союзники как Иран, Северная Корея и Сирия, но вот ведь незадача: в этих «замечательных» странах, как и в России, не работает право, а значит, нет никаких гарантий безопасности.

В-третьих, Владимир Путин лишил самого себя и государства монополии на насилие. Сегодня этой лицензией, помимо армии и правоохранительных органов, владеют всевозможные вагнеровцы, кадыровцы и прочие чэвэкашники. Да и с легитимными институтами насилия не все так просто: в той же ФСБ есть целые подразделения (например, известный «сечинский спецназ»), которые, по сути, выведены из-под юрисдикции государства и подчинены интересам частных лиц.

Фавориты и аутсайдеры в борьбе за трон

Прежде чем пытаться делать ставки на победителя в русской «Игре престолов», попробуем определить аутсайдеров. Это проще.

Когда диктатор слабеет, ключевым фактором в борьбе за его трон становятся не связи, а физический ресурс: у кого более многочисленная и вооруженная банда — у того и преимущество. Это хорошо понимают и люди из окружения Путина. Именно этим, на мой взгляд, объясняется трансформация Дмитрия Медведева — некогда главной надежды русских либералов, которого на Западе сегодня называют не иначе как клоуном за его нелепые угрозы миру — «эротические фантазии», как их довольно метко окрестил Евгений Пригожин. Все эти милитаристские визги Медведева — не более чем отчаянная попытка трусливого мальчика показать хулиганам в классе, что он тоже может быть плохим: авось, кто-то позовет в свою банду.

Война значительно ослабила и позиции некогда влиятельного клана Шойгу. Если до февраля прошлого года эта группировка даже претендовала на то, чтобы выставить свою кандидатуру на пост преемника, то после всех «жестов доброй воли», после того, как весь мир узнал, что на самом деле представляет из себя российская армия, Шойгу — некогда один из самых популярных чиновников в стране — превратился в одного из самых ненавистных.

Сергей Шойгу

ФОТО: SPUTNIK / REUTERS / SCANPIX / LETA

Война в Украине настолько изменила расклад сил в российском серпентарии власти, что даже фавориты задумались о своем будущем. Например, Юрий Ковальчук — по сути, второй по влиятельности человек в стране. Еще недавно его позиции казались незыблемыми, однако сегодня и он вынужден вступить в борьбу с Евгением Пригожиным, потому что понимает: в клановой войне всех против всех дружба со стареющими и слабеющим диктатором уже ничего не решает (тем более, если диктатора нет в живых) — решают садисты с кувалдами наперевес.

Означает ли это, что главный претендент на победу в русской «Игре престолов», — Евгений Пригожин со своим многотысячным оркестром убийц? На мой взгляд, все намного сложнее.

Коалиции кланов

ДНК человека на 99 % совпадает с ДНК шимпанзе, у которых вся политика крутится вокруг альфа-самца. Пока альфа-самец молод и силен, он держит всю стаю в страхе, руководит распределением ресурсов, спаривается со всеми самками и жестоко наказывает тех, кто ставит под сомнение его власть. Но стоит альфа-самцу начать стареть и выказывать признаки слабости, как за его место начинается жесточайшая война. Как доказали приматологи, физическая сила — важный, но не решающий аргумент в борьбе за власть у шимпанзе. Не менее важно умение создавать коалиции.

На мой взгляд, российская политическая система сегодня мало чем отличается от того, как устроена власть в стаях шимпанзе. Поэтому, как мне кажется, победу в борьбе за место постаревшего альфа-самца России одержит не один клан, а тот, кто сможет создать наиболее сильную коалицию кланов.

Контуры одной из возможных коалиций наметились уже после нескольких месяцев войны в Украине. Речь идет о союзе Пригожина и Кадырова. К их паре, пожалуй, стоит добавить и клан директора Росгвардии Виктора Золотова, который хорошо знаком с Пригожиным со времен «бандитского Петербурга» и близко общается с руководителем Чечни. Назовем эту троицу «коалицией кровожадных». Ее главные преимущества очевидны: жестокость, решительность, готовность не считаться с жертвами и методами борьбы и, конечно же, огромная объединенная армия.

Еще одна коалиция, которая может возникнуть в ходе борьбы за трон, — это союз тех, кто был наиболее влиятелен до начала войны в Украине, то есть друзей и сослуживцев Владимира Путина. Назовем её «коалицией приближенных». Какие бы противоречия ни раздирали всех этих ковальчуков, патрушевых, токаревых и прочих тимченко, думаю, они тоже чувствуют, какую угрозу для них представляет «коалиция кровожадных». Они хорошо знают свою стаю и понимают: когда Пригожин говорит об ожиревших скотах, которые не могут ради войны оторвать свои розовые жопы от дивана на Рублевке, то он имеет в виду не только дерипасок и алекперовых, но и их соседей по шоссе. Если такая коалиция появится, то её безусловными преимуществами станут огромные финансовые ресурсы (эти люди в прямом смысле слова владеют всей Россией) и контроль над спецслужбами, которые хоть и уступают «армии кровожадных» в наступательной мощи, но обладают гораздо большим разведывательным и интеллектуальным потенциалом.

Николай Патрушев (слева)

ФОТО: REUTERS / SCANPIX / LETA

И, наконец, третье объединение, которое появилось сразу после начала войны в Украине, но еще не обрело своего лидера и окончательную структуру, — это «коалиция патриотов». Входящие в этот союз люди еще не осознали себя как общность, но война пробудила в них единые ценности, ненависти и стремления. «Коалиция патриотов» ненавидит российский правящий класс за коррупцию и военные поражения; она также не приемлет «коалицию кровожадных» за их связи с действующей властью, криминалом и Чечней.

У этой коалиции есть огромные преимущества. Она выражает интересы подавляющего большинства населения России, включая армию: выступает против коррупции действующей власти и за полное уничтожение Украины. На мой взгляд, «союз патриотов» — темная лошадка в русской «Игре престолов», успех которой во многом зависит от того, кто станет ее наездником.

Россия на перепутье

Будущее страны зависит от того, какая коалиция одержит победу в начавшейся борьбе за трон. Перед Россией, как в старинных русских сказках, три основных пути.

Наименее кровожадный гарантирует «коалиция приближенных»: в случае её победы репрессии коснутся только лидеров и активных членов противоборствующих ей кланов. Дальнейшее будущее России определят дети всех этих патрушевых, ротенбергов и ковальчуков. Судя по тому, что мне рассказывают их знакомые, эти молодые люди скорее выберут любимые балы Монако и горнолыжные спуски Куршевеля, чем перспективу окончательно превратится в Северную Корею с не затухающей на границе войной.

В случае победы «коалиции патриотов» Россию неминуемо ждет военная диктатура. Потому что для победы на фронте нужна твердая рука и безжалостная война с предателями в тылу. Сколько будет длиться эта диктатура, никто не знает. Северная Корея, например, так живет уже более 70 лет.

Ну а в случае победы «коалиции кровожадных», Западу с одной стороны и Китаю с другой придется ответить на очень сложный вопрос: готовы ли они смириться с тем, что один из самых больших ядерных арсеналов мира окажется в руках прекрасной троицы: душителя женщин, дирижирующего сегодня оркестром садистов с кувалдой; академика из Чечни — любителя пытать своих жертв и устраивать внесудебные казни; а также известного своими когнитивными способностями бывшего охранника президента.

Какой бы ни был финал у этой «Игры престолов», уже очевидно, что Владимир Путин не играет в этом сериале главную роль. С ним случилось самое страшное, что может произойти с диктатором: вместо страха он стал вызывать презрение. Он не перестает пугать Запад своими ракетами, а Запад изображает его на своих карикатурах обезьяной с маленькой пиписькой, повисшей над ядерной кнопкой; он пишет многочасовые речи, и его пресс-секретарь обещает, что весь мир еще будет долго их перечитывать и анализировать, а мир проходит мимо и не слушает, как прохожие не обращают внимание на сумасшедшего в метро, который каждый день грозит всем концом света; он все еще пытается казаться альфа-самцом в своей стае, но уже даже самые последние её обитатели называют его трусом, который «демонстративно боится за свою жизнь во время большой и тяжелой войны». С этим клеймом он и закончит свою карьеру и жизнь.

Роман Анин, «Важные истории»

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