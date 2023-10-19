В Беларуси вводят трудовую мобилизацию? 19.10.2023, 10:07

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Белорусов хотят привлекать к «работам оборонного характера».

Белорусов хотят привлекать к выполнению работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения. Соответствующей статьей предлагается дополнить закон «Об обороне». В базе данных проектов Национального правового интернет-портала появился проект изменений в законы по вопросам национальной безопасности.

В соответствии с проектом, граждане, достигшие 16 лет, смогут принимать участие в работах оборонного характера на добровольной основе. При этом за ними должно сохраняться место работы и средний заработок. Гражданам, не имеющим работы, будут платить.

Совет министров получит полномочия:

устанавливать порядок участия граждан в оборонных работах в мирное время,

устанавливать размер денежных выплат таким гражданам,

определять перечень работ оборонного характера.

Организовывать участие граждан в работах оборонного характера будут местные исполнительные и распорядительные органы.

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