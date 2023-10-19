В Беларуси вводят трудовую мобилизацию?
- 19.10.2023, 10:07
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Белорусов хотят привлекать к «работам оборонного характера».
Белорусов хотят привлекать к выполнению работ оборонного характера в мирное время до введения военного положения. Соответствующей статьей предлагается дополнить закон «Об обороне». В базе данных проектов Национального правового интернет-портала появился проект изменений в законы по вопросам национальной безопасности.
В соответствии с проектом, граждане, достигшие 16 лет, смогут принимать участие в работах оборонного характера на добровольной основе. При этом за ними должно сохраняться место работы и средний заработок. Гражданам, не имеющим работы, будут платить.
Совет министров получит полномочия:
устанавливать порядок участия граждан в оборонных работах в мирное время,
устанавливать размер денежных выплат таким гражданам,
определять перечень работ оборонного характера.
Организовывать участие граждан в работах оборонного характера будут местные исполнительные и распорядительные органы.