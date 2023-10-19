«Лукашенко готовит белорусов к войне» 5 19.10.2023, 14:08

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Оппозиционный политик прокомментировал законопроект об «уклонистах».

В Беларуси планируют ужесточить ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на службу в армии и за неявку в военкомат. Увеличатся сроки, а штрафы вырастут в несколько раз.

Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

С чем связано желание Лукашенко загнать белорусов в армию? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком.

— Это связано с планами Москвы и всем известного преступника Владимира Путина, они готовятся к большой войне. Тот террор и репрессии, которые мы видим в Беларуси последние три года, направлены в том числе и на то, чтобы загнать белорусов на войну ради обслуживания интересов имперской России. Именно с этим и связаны эти последние дергания Лукашенко.

— К чему может привести принятие данного законопроекта?

— Это приведет к тому, что у нас станет больше политзаключенных. Напомню, что Лукашенко не является легитимным и законным руководителем Беларуси. Поэтому я абсолютно уверен, что все люди, попадающие под действие этого незаконного решения властей, должны быть поддержаны белорусами.

Белорусскому народу сейчас очень тяжело, потому что таких репрессий в Европе не было последние 50 лет. Надеюсь, белорусская диаспора будет занимать более решительную позицию, активизируется, потому что сейчас поддержка белорусскому народу нужна как никогда. Тем белорусам, которые находятся под ярмом этой путинско-лукашенковской банды.

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