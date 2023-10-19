В Беларуси призывать в армию будут по СМС 23 19.10.2023, 14:10

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Для военнообязанных в Беларуси грядет ряд важных изменений.

Кроме увеличения штрафов и сроков отбывания наказания за неявку по призыву, власти намерены также ввести новую форму повестки и юридически исключить возможность ее неполучения. То есть уклонение от вручения бумажной повестки больше не поможет тем, кто избегает армии. Новшества коснутся абсолютно всех, даже тех, кто к военной службе никакого отношения не имеет, пишет «Зеркало».

Законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», опубликованный на Национальном правовом интернет-портале, предусматривает среди прочего поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Вводится новый вид повестки — по СМС: «Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения».

Эсэмэской могут призвать даже в случае мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке.

Операторы электросвязи будут обязаны проводить СМС-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ.

Кроме того, операторам придется по запросу военкоматов или КГБ в недельный срок предоставлять сведения о номерах граждан, которые состоят на воинском учете или обязаны на нем состоять.

А сами граждане должны будут сообщать в военкомат о смене личного номера телефона.

Что касается бумажных повесток под расписку, их теперь можно будет вручать не только по месту жительства призывника, но и по месту работы и «месту нахождения» — проще говоря, в любых местах, где человека обнаружат. Заниматься разносом повесток смогут работники любых организаций, на которые такую задачу возложат военкомат, местный исполком или КГБ.

Распространять информацию о мобилизации и необходимости явки в военкоматы обяжут и все зарегистрированные СМИ.

Данный законопроект пока не значится в повестке дня на сайте «палатки», но, вероятно, будет внесен туда в ближайшее время. В случае его принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Не только армия

Избежать получения повестки и любого иного официального уведомления теперь будет нельзя не только в случае с армией, но и во всех иных сферах жизни. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении кодексов» — его парламент уже одобрил в двух чтениях.

Документ вводит понятие «юридически значимое сообщение». Это любые заявления, уведомления, извещения, требования и другие сообщения, которые влекут возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Такие сообщения могут иметь место как при взаимодействии государства с гражданином (вызов в суд, милицию, на допрос, уведомление о долге и прочее), так и в случае сделок между гражданами. При этом правовые последствия возникают с момента доставки сообщения.

Главное в этом нововведении — то, что юридически значимое сообщение будет считаться доставленным даже в тех случаях, если его отправили почтой или электронными средствами (по СМС, имэйлу, в мессенджер), но адресат «по обстоятельствам, зависящим от него», этого сообщения не получил или с ним не ознакомился.

Проще говоря, если человек не открыл дверь почтальону, принесшему повестку, или отключил телефон, чтобы не получить СМС, — это ему уже никак не поможет. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным. А значит, уклониться от получения таких сообщений будет невозможно.

Как сказала на пресс-конференции, посвященной законопроекту, председатель постоянной комиссии «палатки» по законодательству Светлана Любецкая, сейчас есть случаи, что «отдельные участники правоотношений» уклоняются от получения сообщений, чтобы не исполнять свои обязанности.

«Закон сегодня общего правила о том, когда лицо считается надлежащим образом уведомленным, не содержал. Этот пробел восполнен. Юридически значимые сообщения считаются врученными и лица будут извещенными в любых случаях, если это лицо по обстоятельствам, зависящим от него, не было извещено либо уклонилось от получения. Как часто бывает, электронные средства отключены, либо файлы не открываются, либо другое искусственное создание условий для препятствий в получении», — пояснила депутат.

Эта поправка начнет действовать еще не скоро. Закон должен одобрить Совет Республики и подписать Лукашенко, а после официального опубликования он вступит в силу только через год.

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