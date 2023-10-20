В Беларуси вводят важные изменения для военнообязанных 1 20.10.2023, 8:46

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Изменится перечень тех, кто имеет право на отсрочку — и не только.

Согласно новому законопроекту «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», в армию по контракту смогут набирать почти кого угодно, женщины-военнообязанные будут дольше числиться в запасе, изменится перечень тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Сайт zerkalo.io раскрыл подробности документа.

Согласно предлагаемым поправкам в закон «О воинской обязанности и воинской службе», прием юношей на воинский учет будет проводиться не с 16, как сейчас, а с 17 лет.

Кроме того, вводится требование о том, что если призывная комиссия первого уровня решит освободить призывника от срочной службы или службы в резерве, зачислить его в запас по состоянию здоровья, то областная либо Минская городская комиссия обязана будет провести проверку того, насколько это решение было обоснованным. Вносятся и другие корректировки в порядок призыва, прохождения медкомиссии, но в основном формальные.

В закон «Об обороне» включается новая статья 14−1 «Права граждан по защите Республики Беларусь в мирное время». Согласно ей, граждане страны уже с 16 лет имеют право участвовать в выполнении работ оборонного характера в мирное время (до введения военного положения).

Участие в таких работах будет добровольным. На время их выполнения граждан освобождают от основной работы с сохранением должности и средней зарплаты. Тем, кто не трудоустроен, положены денежные выплаты.

Что это за работы — не уточняется. Речь может идти, например, о возведении оборонительных сооружений. Перечень работ и порядок участия в них определит Совмин, а набором желающих займутся местные власти.

Изменения в службе по контракту

На данный момент, согласно ст. 42 закона «О воинской обязанности и воинской службе», на военную службу по контракту ни при каких обстоятельствах нельзя брать граждан:

против которых возбуждено уголовное дело;

которые отбывали наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;

имеющих судимость;

не прошедших военную службу по призыву без законных оснований.

Кроме того, есть возрастные ограничения:

впервые поступить на военную службу по контракту можно в возрасте до 35 лет;

если уже служил по контракту раньше и был уволен из армии, но по недискредитирующим основаниям, или служил в других силовых структурах (МВД, СК, ГКСЭ, ДФР, МЧС) — то заключить контракт можно в возрасте до 40 лет;

на неофицерские должности могут взять и тех, кто старше, но только по решению министра обороны или главы другого органа, где есть военная служба;

на офицерские должности по контракту впервые берут тоже в возрасте до 35 лет, а офицеров запаса — до 40 лет.

Что изменится после поправок? Статья 42 дополнится следующим абзацем:

«В целях обеспечения интересов обороны и национальной безопасности по решению президента Республики Беларусь на военную службу по контракту могут быть приняты граждане, не соответствующие требованиям, установленным в частях второй, третьей и восьмой настоящей статьи». Это те самые требования, которые мы описали выше.

Таким образом, если государству это будет очень нужно, то на службу по контракту могут начать принимать в любом возрасте, а также уклонистов, судимых и бывших заключенных.

Отсрочки при мобилизации

Законопроект предлагает ряд поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В случае принятия проекта изменятся категории граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 17 данного закона).

Так, пункт «признанные временно негодными к военной службе в военное время по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев» будет вычеркнут.

При этом в законе о воинской службе остается положение о том, что от призыва на военную службу по мобилизации освобождаются граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета. Можно предположить, что людям со статусом «временно негодных по здоровью» в случае мобилизации придется пройти медкомиссию, которая либо признает их годными к службе в военное время, либо негодными вообще.

Зато в остальном категорий граждан, которым положена отсрочка от мобилизации, станет больше.

Так, отсрочка будет предоставляться мужчинам, которые имеют на иждивении четырех и более детей до 18 лет, и женщинам, у которых хотя бы один ребенок до 18 лет. А по действующему закону учитываются только дети до 16 лет.

Кроме того, отсрочку смогут получить:

имеющие на иждивении и воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 18 лет;

имеющие ребенка, которому оказывается паллиативная медицинская помощь;

имеющие двух и более детей, один из которых инвалид;

являющиеся опекунами или попечителями своих родных братьев (сестер);

мужчины в случае беременности супруги, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 18 лет.

женщины в случае беременности.

Остальные категории имеющих право на отсрочку остаются на месте:

забронированные;

имеющие нетрудоспособных членов семьи, которые нуждаются в постоянном уходе и не находятся на гособеспечении, если больше ухаживать за ними некому;

имеющие супруга или супругу — инвалида I группы;

граждане, чьи мать или отец кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без второго супруга.

Женщины-запасники

Повышается предельный возраст нахождения в запасе для женщин без воинских званий. В случае принятия законопроекта он будет составлять 48 лет, тогда как на данный момент это 45 лет.

Военнообязанные женского пола, имеющие звания прапорщиков, мичманов или офицеров, будут, как и теперь, состоять в запасе до 50 лет.

При этом женщины, которых сняли с учета до вступления нового закона в силу и которым еще нет 48 лет, не подлежат повторному принятию на воинский учет.

Освобождение от работы и компенсации

Расширяются и уточняются социальные гарантии для тех, кого призывают на службу. По действующему Трудовому кодексу, работников освобождают от работы «на время, необходимое для приписки к призывным участкам, оформления призыва или приема на военную службу, постановки или снятия с воинского учета».

Теперь к этому добавится время, необходимое для «оформления документов воинского учета и уточнения учетных данных, исполнения иных обязанностей по воинскому учету» с необходимостью явки в военный комиссариат или прочие органы, а также время для участия в мероприятиях мобилизационной подготовки и мобилизации, включая время нахождения в пути. При этом не только сохраняется место работы, должность и средний заработок — военкомат еще должен будет возместить расходы на проезд в том же порядке, как при служебных командировках.

То же самое с теми, кто был призван во время обучения в учреждениях образования. Как и работающие, они освобождаются от учебы с сохранением стипендии на время всех процедур, связанных с постановкой и снятием с воинского учета, призывом на службу, оформлением необходимых документов, на время сверки учетных данных и прочих действий, которые требуют явки в военкомат. Однако в случае призыва на службу им больше не будут платить пособие в размере двухнедельной стипендии.

Для тех, кого призывают на сборы, ничего существенно не меняется. Если на сборы отправляют безработного, предпринимателя и прочих, кто не работает по трудовому договору, то им, как и прежде, будут платить компенсацию — 15 базовых величин в месяц. Но вдобавок местные власти должны будут платить за них и пенсионные взносы в ФСЗН.

Аппарат усиления

В закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вносится понятие «аппарат усиления». Это «граждане, привлекаемые для оказания помощи военным комиссариатам, органам государственной безопасности в проведении оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования».

Те, кто состоит в аппарате усиления, будут привлекаться военкоматами для участия в учениях, тренировках, занятиях, проводимых органами военного управления. На время этих мероприятий им будет сохраняться рабочее место, зарплата и так далее — как с призывниками.

Этот законопроект пока не значится в повестке дня на сайте Палаты представителей, но, вероятно, будет внесен туда в ближайшее время. В случае его принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, проект поправок также предусматривает усиление уголовной ответственности за уклонение от призыва и штрафов за нарушение требований военкомата. Кроме того, он вводит SMS-повестки для призывников. Избегать отправки на службу путем простого уклонения от получения повестки станет невозможно.

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