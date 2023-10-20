Белорусский офицер: Есть три причины, почему для военнообязанных вводят изменения 20.10.2023, 15:02

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Белорусов все еще могут отправить на войну.

В Беларуси для военнообязанных вводят изменения согласно новому законопроекту «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности». В армию по контракту смогут набирать почти кого угодно, женщины-военнообязанные будут дольше числиться в запасе, изменится перечень тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Кроме увеличения штрафов и сроков отбывания наказания за неявку по призыву, власти намерены также призывать в армию по СМС.

С чем связаны эти нововведения? Об этом сайт Charter97.org на анонимных условиях поговорил c белорусским офицером запаса:

—- Вижу несколько возможных причин. Первая — на фоне постоянных вызовов на сборы и переосвидетельствований начался отток военнообязанных. Многие откровенно валят из страны. Вторая — это хороший способ держать людей в тонусе, загнать всю страну в казарму и держать под контролем.

Третья, немного конспирологическая, есть разговоры, что белорусская армия еще может быть задействована в войне, если Россия добьется успехов в Украине и попробует повторить поход на Киев.

Что касается контрактников — тоже наблюдается серьезный отток. Люди прекрасно понимают, что сегодня служба на контракте сопряжена с реальными рисками оказаться за южной границей нашей страны. Все видят пример России, у контрактников не получилось «отмазаться». Поэтому послужить теперь будут предлагать всем — судимым, больным, хромым.

— Учитывая постоянные военные сборы, тренировки, стала ли белорусская армия сильнее?

— У меня критическое отношение ко всем этим сборам, постоянным проверкам боеготовности. Никто не ставит перед собой целью улучшить подготовку рядового состава. Дали разнарядку провести сборы — офицеры должны чем-то занять этих смешных мужичков, которых мы видим на фото.

«Вагнеровцы» еще старались как-то чему-то научить, но мы видим, чем это все закончилось.

— Как чему готовиться белорусам в связи с усиливающейся милитаристской риторикой?

— Готовиться всегда нужно к худшему. Говорят, что если в театре в первом акте показали ружье, то оно обязательно выстрелит. Первые вызовы на сборы вызвали в стране некоторую панику, сегодня все нововведения воспринимаются спокойно. Такое чувство, что бдительность людей специально усыпляют.

Я бы посоветовал готовиться морально к тому, что в какой-то момент нам могут раздать оружие и дать какой-то преступный приказ. Нужно быть готовым противостоять такие вещам. Если вы боитесь такого развития событий — лучше уезжать, прятаться. В шутку многие советуют регистрировать телефоны на жен, подруг, тещ, чтобы СМС с повесткой пришла им.

Если говорить серьезно — жить по формуле, что ничего хорошего эта власть нам не желает, нужно быть готовым ко всему.

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