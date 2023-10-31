Группа «Антитіла» ошеломила суммой, которую собрала для ВСУ 1 31.10.2023, 20:51

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Рекорд среди украинских артистов.

Украинская группа «Антитіла» ошеломила суммой, которую собрала для ВСУ во время мирового тура в США и Канаде, пишет «Новое время».

В настоящее время продолжается мировой тур группы, цель которого — собрать полмиллиона долларов для закупки 10 тысяч военных аптечек IFAK. Только в США и Канаде музыкантам совместно с партнерами, фондом United Help Ukraine, удалось собрать больше половины от запланированной суммы. Это абсолютный рекорд благотворительных сборов в США и Канаде среди украинских артистов.

Примечательно, что этот мировой благотворительный тур — первые масштабные гастроли группы после вывода приказом Валерия Залужного музыкантов Тараса Тополи, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя с фронта, где с начала полномасштабного вторжения музыканты служили в составе 130 Батальона ТРО, защищая Киев, а затем Харьков от российских оккупантов.

Перед концертом группа выставляет на аукцион эксклюзивные лоты, которые музыканты привезли в США, Канаду и Европу. Только в США было разыграно 14 уникальных лотов, среди которых — коллекционные купюры, марки и флаги подписанные Главнокомандующим Валерием Залужным.

Фонд группы «Антитела», а также фонд United Help Ukraine уже начали закупку комплектующих для первой партии военных аптечек IFAK. Содержимое аптечки и качество комплектующих контролируется лично участниками группы «Антитела».

«Мы благодарим всех украинцев и американцев, которые приходили на наши концерты, участвовали в аукционах и донатили. Иногда создавалось впечатление, что в зале вообще половина иностранцев, пришедших поддержать нас, даже не зная украинского языка. К примеру, на нашем концерте в Сан-Франциско владелец зала, в котором мы выступали, когда услышал нашу историю и цель — задонатил 16 690 американских долларов для украинских Героев. А в Чикаго наши украинские предприниматели поставили рекордную ставку — 20 000 долларов за берет десантника, который потом ему и вернули. Это поразительные истории. Спасибо всем за доверие», — говорят музыканты.

«Антитіла» продолжают сбор на 500 тыс. долларов в рамках тура. Следующие концерты группы пройдут в Испании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании.

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