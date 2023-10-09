закрыть
9 октября 2023, понедельник, 23:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Роскосмос» сообщил об утечке теплоносителя на модуле «Наука»

  • 9.10.2023, 23:17
«Роскосмос» сообщил об утечке теплоносителя на модуле «Наука»

Модуль «Наука» запустили в 2021 году.

На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Он был доставлен на станцию в 2012 году.

По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования «Науки» работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне. Специалисты продолжают анализировать текущую ситуацию.

«Экипажу и станции ничего не угрожает», — заверили в «Роскосмосе».

Система терморегуляции космического аппарата поддерживает баланс между получением и отдачей тепла, а также его перераспределением между конструкциями аппарата.

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля 2021 года в составе ракеты-носителя «Протон-М». Модуль начали разрабатывать еще в 1995 году, его планировали запустить в 2007-м, однако сроки запуска неоднократно переносили по техническим причинам. 29 июля «Наука» пристыковалась к МКС, заменив старый модуль «Пирс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин