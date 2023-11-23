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В Варшаве состоится акустический концерт Лявона Вольского

  • 23.11.2023, 19:06
В Варшаве состоится акустический концерт Лявона Вольского
Лявон Вольский

Уже завтра.

24 ноября в Варшаве состоится акустический концерт Лявона Вольского и Павла Трипутя. Музыканты выступят в варшавском кинотеатре «Иллюзион» (ul. Narbutta, 50A, metro Pole Mokotowskie), в рамках открытия фестиваля белорусских фильмов Bulbamovie.

Концерт начнется в 21.00. Прозвучат известные хиты — «Паветраны шар», «Маё каханне», «Палон», а также некоторые песни из последнего проекта «Эмігранты».

«Кто хотел повидаться в Варшаве? Приходите завтра 24 ноября на открытие фестиваля», — пишет Вольский.

В 19 часов в «Иллюзионе» пройдет просмотр фильмы «Прощание» режиссера Якуба Станкевича. Запланирована дискуссия после него. А уже дальше — упомянутый концерт.

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