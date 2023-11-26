Сегодня — день рождения Владимира Короткевича

Сегодня — день рождения Владимира Короткевича2
- 26.11.2023, 16:05
Гений белорусской литературы появился на свет 93 года назад.
26 ноября – День рождения Владимира Короткевича. Исполнилось 93 года, как появился на свет белорусский классик, сообщает «Белсат».
Он первый в белорусской литературе начал писать исторические детективы.
В сентябре 2023 года в лондонском театре «Барбикан» состоялась мировая премьера спектакля «Дикая охота короля Стаха» по одноименному произведению Короткевича.
Среди его других наиболее известных произведений «Каласы пад сярпом тваім», «Чорны замак Альшанскі», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», «Сівая легенда».
Он также писал стихи, был сценаристом и драматургом.
Владимир Короткевич ушел из жизни 25 июля 1984 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.