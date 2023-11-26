Сегодня — день рождения Владимира Короткевича 2 26.11.2023, 16:05

Гений белорусской литературы появился на свет 93 года назад.

26 ноября – День рождения Владимира Короткевича. Исполнилось 93 года, как появился на свет белорусский классик, сообщает «Белсат».

Он первый в белорусской литературе начал писать исторические детективы.

В сентябре 2023 года в лондонском театре «Барбикан» состоялась мировая премьера спектакля «Дикая охота короля Стаха» по одноименному произведению Короткевича.

Среди его других наиболее известных произведений «Каласы пад сярпом тваім», «Чорны замак Альшанскі», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», «Сівая легенда».

Он также писал стихи, был сценаристом и драматургом.

Владимир Короткевич ушел из жизни 25 июля 1984 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

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