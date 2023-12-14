На «прямую линию» с Путиным пробрался диверсант? 3 14.12.2023, 12:59

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Фото: Getty Images

Неудобные вопросы градом посыпались на главу РФ.

Судя по всему, в студию «Прямой линии» с главой РФ Владимиром Путиным пробрался диверсант.

«Иначе не объяснить поток сообщений, которые транслируют на табло прямо рядом с Путиным. Кто-то хочет достучаться до сознания президента», — пишут российские блогеры.

«Здравствуйте! Почему в Новосибирске дорожает газ? И цена на бензин не падает?»

И за ним сразу следующий вопрос:

«Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда же в Хакассии будет газ?»

Ранее сообщалось, что россияне задали в прямом эфире Путины неудобные вопросы: «Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?» и «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?».

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