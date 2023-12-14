На «прямую линию» с Путиным пробрался диверсант?3
- 14.12.2023, 12:59
- 8,128
Неудобные вопросы градом посыпались на главу РФ.
Судя по всему, в студию «Прямой линии» с главой РФ Владимиром Путиным пробрался диверсант.
«Иначе не объяснить поток сообщений, которые транслируют на табло прямо рядом с Путиным. Кто-то хочет достучаться до сознания президента», — пишут российские блогеры.
«Здравствуйте! Почему в Новосибирске дорожает газ? И цена на бензин не падает?»
И за ним сразу следующий вопрос:
«Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда же в Хакассии будет газ?»
Ранее сообщалось, что россияне задали в прямом эфире Путины неудобные вопросы: «Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?» и «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?».