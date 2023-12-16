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Канцлер Австрии повторил трюк Орбана во время голосования

  • 16.12.2023, 23:15
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Канцлер Австрии повторил трюк Орбана во время голосования
Карл Негаммер

Лидеры ЕС согласовали 12-й пакет санкций без Карла Негаммера.

Канцлер Австрии Карл Негаммер, задерживавший принятие решения о 12-м пакете санкций против России, не присутствовал в зале, когда лидеры стран-членов ЕС согласовывали санкции. Об этом 14 декабря изданию Politico сообщили три европейских дипломата.

О том, что Австрия блокировала санкции ЕС, сообщал редактор Radio Free Europe/Radio Liberty в Европе Рикард Йозвяк. По его словам, австрийское правительство было недовольно тем, что Украина внесла Raiffeisen Bank в список международных спонсоров войны.

По словам дипломатов, отсутствие австрийского канцлера на голосовании – это стечение обстоятельств, поскольку Негаммер вышел из зала, чтобы поговорить с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения.

Politico называет отсутствие Негаммера «ироничным», учитывая, что ранее в тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан вышел, когда лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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