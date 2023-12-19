Израиль ликвидировал главного финансиста ХАМАС
- 19.12.2023, 15:22
- 2,780
Он перевел террористам десятки миллионов долларов.
Во вторник, 19 декабря, Армия обороны Израиля сообщила, что главный финансист террористической группировки ХАМАС погиб в результате авиаудара по городу Рафах на юге сектора Газа.
Об этом сообщает Times of Israel.
По информации израильских военных, Субхи Фарвана и его брат работали над переводом средств группировке ХАМАС и ее военному крылу, используя пункт обмена валюты.
«Фарвана был одним из немногих и известных обменников, который смог перевести военному крылу ХАМАС сумму, необходимую для боевых действий», — цитирует Times of Israel пресс-службу ЦАХАЛ и службы безопасности страны.
Как пишет издание, военное крыло ХАМАС зависит от финансирования через обменники денег для обеспечения возможности ведения боевых действий. Эти обменники получают средства из Ирана и других стран, а затем отмывают их для ХАМАС, избегая международных систем финансирования.
По информации израильских силовых структур, в течение последних нескольких лет Фарвана перевел группировке ХАМАС десятки миллионов долларов.