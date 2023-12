Виртуальное шоу шведской поп-группы ABBA принесло Лондону $225 млн 1 21.12.2023, 22:26

Виртуальная концертная резиденция шведской поп-группы ABBA в Queen Elizabeth Olympic Park в Лондоне в первый год своего существования принесла столице Великобритании 178 млн фунтов стерлингов ($225 млн) чистой прибыли. Об этом пишет Reuters.

ABBA Voyage воссоздает Бьерна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнету Фельтског и Анни-Фрид Лингстад как высокотехнологичные цифровые версии самих себя 1970-х годов.

Оборот шоу, которое посмотрели более 1 млн человек, составил 322,6 млн фунтов стерлингов с момента его открытия в мае 2022 года.

ABBA – шведская поп-группа, созданная в 1972 году, названная по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров.

Синглы квартета занимали первые места в чартах с середины 1970-х (Waterloo) до начала 1980-х (One of Us), а сборники возглавляли мировые хит-парады и в 2000-х. Музыка группы остается в плейлистах радиостанций, альбомы ABBA продолжают продаваться по сей день.

ABBA были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия).

За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.

«Поклонники готовы выкладывать все большие суммы на билеты на концерты, чтобы увидеть выступление таких известных артистов, как Тейлор Свифт и Бейонсе вживую, а в случае ABBA – практически вживую», – отмечает агентство.

Постоянный билет на шоу ABBA на некоторые концерты следующим летом будет стоить чуть более 100 фунтов, что сопоставимо с живыми концертами американской певицы Тейлор Свифт, которая в следующем году приедет в Великобританию с рекордным туром Eras.

В сопровождении живой группы аватары, или ABBA-тары, исполняют около 20 песен в течение 90-минутного шоу, представляя группу в своих фирменных блестящих нарядах.

Свет и спецэффекты создают иллюзию суперзвезд шведской поп-музыки на сцене специально построенной арены в восточном Лондоне.

Над виртуальным проектом ABBA, участникам которой сейчас за 70, работала с командой из 850 человек из Industrial Light & Magic, основанной создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом.

