Названа привычка, которая лишает утренний чай всей пользы 1.02.2023, 10:44

Ароматный напиток может не только «разбудить» организм.

Чай способен зарядиться энергией утром, поэтому он любим горячим напитком многих. Этот ароматный напиток может не только «разбудить» организм, но и улучшить общее состояние здоровья, пишет Eat This, Not That!.

Многочисленные исследования доказывают, что употребление зеленого чая имеет множество преимуществ. Например, он содержит антиоксиданты, которые могут предотвратить хронические заболевания и даже помочь в том, чтобы сбросить вес. Об этом рассказала нутрициолог Лиза Янг.

В то же время некоторым людям нравится добавлять в чай сливки и сахар, чтобы обуздать тягу к сладкому. Однако специалисты предостерегают от такой привычки. По их словам, это может быстро превратиться в нездоровую склонность и убить всю пользу напитка.

В то же время если зеленый чай кажется слишком горьким по вкусу, специалисты рекомендуют попробовать заваривать его не очень крепким или просто найти чай, который вам понравится станет «своим». Однако очень важно свести к минимуму добавление сахара в него.

Нутрициолог Анна Гудсон отмечает, что самый лучший чай – это такой чай, которым можно наслаждаться без тонны сахара. Если вы не можете пить чай без сахара, он советует добавить в напиток ложку агавы или меда. Увеличить количество антиоксидантов можно также, выпив чашку чая с темным шоколадом.

