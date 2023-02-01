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Названа привычка, которая лишает утренний чай всей пользы

  • 1.02.2023, 10:44
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Названа привычка, которая лишает утренний чай всей пользы

Ароматный напиток может не только «разбудить» организм.

Чай способен зарядиться энергией утром, поэтому он любим горячим напитком многих. Этот ароматный напиток может не только «разбудить» организм, но и улучшить общее состояние здоровья, пишет Eat This, Not That!

Многочисленные исследования доказывают, что употребление зеленого чая имеет множество преимуществ. Например, он содержит антиоксиданты, которые могут предотвратить хронические заболевания и даже помочь в том, чтобы сбросить вес. Об этом рассказала нутрициолог Лиза Янг.

В то же время некоторым людям нравится добавлять в чай сливки и сахар, чтобы обуздать тягу к сладкому. Однако специалисты предостерегают от такой привычки. По их словам, это может быстро превратиться в нездоровую склонность и убить всю пользу напитка.

В то же время если зеленый чай кажется слишком горьким по вкусу, специалисты рекомендуют попробовать заваривать его не очень крепким или просто найти чай, который вам понравится станет «своим». Однако очень важно свести к минимуму добавление сахара в него.

Нутрициолог Анна Гудсон отмечает, что самый лучший чай – это такой чай, которым можно наслаждаться без тонны сахара. Если вы не можете пить чай без сахара, он советует добавить в напиток ложку агавы или меда. Увеличить количество антиоксидантов можно также, выпив чашку чая с темным шоколадом.

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