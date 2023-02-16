В России сломался корабль, который должен был спасти космонавтов с другого сломанного корабля 5 16.02.2023, 23:39

1,852

«Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок.

«Роскосмос» отложил запуск спасательной экспедиции на неопределенный срок в связи с утечкой на корабле «Прогресс 82». Он должен был вернуть на Землю экипаж корабля «Союз 22», тоже пострадавшего от утечки.

Запуск «Прогресса» был запланирован на 19 февраля. Но 11 февраля инженеры Роскосмоса обнаружили на нем утечку. Старт был отложен — вначале на март, но в официальном обращении НАСА 15 февраля эта информация не подтвердилась. Получается, спасательная миссия переносится на неопределенный срок, пишет «Новое время».

Агентство также сообщило, что работает с инженерами из «Роскосмоса» «для расследования причины потери охлаждающей жидкости из обоих кораблей. В НАСА добавили, что «экипаж продолжает нормальную работу космической станции и научные исследования».

Экипаж «Союза» отправился на орбиту в сентябре и должен был вернуться в марте, но в декабре корабль «Союз МС-22» дал течь и после длительного расследования причин и масштабов поломки стало понятно, что возвращать команду на нем на Землю нельзя.

Роскосмос объявил о подготовке второго корабля, а США начали рассматривать вариант спасения экипажа, состоящего из россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, с помощью Crew Dragon.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».