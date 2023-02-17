Шарангович стал шестым белорусом, набравшим 100 очков в НХЛ 17.02.2023, 13:10

Егор Шарангович / nhl.com

В этом сезоне форвард «Нью-Джерси» набрал 24 очка.

24-летний Егор Шарангович стал шестым белорусом, набравшим 100 очков в НХЛ, сообщает Pressball. В очередном матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» проиграл «Сент-Луису» — 2:4. На счету Шаранговича голевой пас, который и стал 100-м очком (52 заброшенные шайбы и 48 голевых передач). В этом сезоне у него 24 очка (12+12) в 54 играх.

Больше всего очков в НХЛ среди белорусов набрал Михаил Грабовский — 296 (125+171). На втором месте Андрей Костицын — 222 (103+119), на третьем легендарный Руслан Салей — 204 (45+159). Четвертый — Сергей Костицын с 176 очками (67+109), пятый — Владимир Цыплаков с 170 баллами (69+101).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».