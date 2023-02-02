Названы специи, которые помогают похудеть 2.02.2023, 10:56

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Некоторые из них ускоряют метаболизм.

Многие специи обладают лекарственными свойствами: укрепляют иммунитет, помогают нормализовать давление, снижают уровень сахара в крови, содержат витамины и минералы.

Сербские диетологи назвали специи, которые могут помочь человеку решить проблему с лишним весом. Большинство из них есть на кухне у каждой хозяйки, а потому могут быть включены в рацион. Об этом пишет Heilpraxisnet (перевод — lenta.ua).

Во время диеты стоит добавить в блюда перетертый чеснок или красный перец, который кроме ускорения метаболизма может немного повышать температуру тела.

Диетологи советуют обратить внимание на корицу, так как с ее помощью нормализуется уровень сахара в крови.

Имбирь очень полезен для организма и успешно борется с лишним весом, а черный перец улучшает пищеварение и может избавить человека от вздутия живота.

Диетологи включили в список шафран, в котором есть вещества, помогающие справиться с чрезмерным аппетитом, а тимьян быстро выведет из организма лишнюю воду и токсины.

С помощью сельдерея можно нормализовать давление, что также относится к уровню холестерина, орегано контролирует синтез жиров.

Не нужно забывать о куркуме, которая тоже помогает человеку похудеть, но стоит учесть, что специи добавляют в минимальных количествах для улучшения вкуса продуктов.

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