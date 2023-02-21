Лукашисты «спрятали» очередные данные 21.02.2023, 0:44

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На этот раз они касаются банков.

Нацбанк перестал размещать на своем сайте данные о руководителях банков — как коммерческих, так и государственных. Напомним, ранее в этом списке регулятора можно было отследить, какие банки «обезглавлены», в том числе из-за задержаний.

Ранее Нацбанк на странице с основной информацией о банках и небанковских кредитно-финансовых организациях среди прочего указывал данные о руководителях этих учреждений. К примеру, благодаря этим данным в мае прошлого года стало известно, что как минимум в пяти белорусских банках отсутствуют постоянные руководители. Среди этих финучреждений были «Паритетбанк», «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк», «Белорусский народный банк», «СтатусБанк».

И если информацию, к примеру, о председателей «Беларусбанка» можно без особых проблем найти на сайте банка, то отыскать актуальные данные о главе «Белинвестбанка» труднее.

Власти ранее перестали размещать данные про неполную занятость и задолженность по зарплатам, среднее пособие по безработице, статистику по смертности, по числу пенсионеров, по суммам задолженности компаний в ФСЗН.

Также теперь недоступны подробная статистика по экспорту, по госдолгу и по исполнению госбюджета. И это неполный список того, что засекретили чиновники.

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