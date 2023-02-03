Ученые обнаружили на дне древнеримской бани клад, которому более двух тысяч лет 1 3.02.2023, 16:35

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Найдено около 30 полудрагоценных камней сложной формы.

Археологи в Карлайле, Англия, обнаружили клад на дне дренажной системы древнеримской бани возле стены Адриана. Было обнаружено около 30 полудрагоценных камней сложной формы. Камни, известные как инталии, соскользнули в канализацию бассейнов и саун два тысячелетия назад. Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

Около 5000 лет назад в Месопотамии зародилась традиция вырезания инталий. Их часто использовали для «подписания» документов, вдавливая их в мягкую глину. Инталии распространились по древнему миру на протяжении тысячелетий, в конечном итоге став модными предметами для богатых. Согласно Цицерону, римскому государственному деятелю и писателю, некоторые римляне носили на кольцах портреты своих любимых философов.

Камни выпали из кольца, их клей, вероятно, ослаб в паровых банях. Потерять их было бы болезненно, так как они были гравированными драгоценными камнями, известными как инталии. Несмотря на то, что они всего несколько миллиметров в диаметре, на них нанесены изображения, исключительное мастерство которых предполагает, что в свое время они были дорогими предметами — в конце 2-го или 3-го века.

Купальщица потеряла аметист с изображением Венеры, держащей либо цветок, либо зеркало. Другой потерял красновато-коричневую яшму с изображением сатира, сидящего на скалах у священного столба.

Франк Джиекко, специалист по римской Британии, ведущий раскопки в купальне, был поражен коллекцией: «Это невероятно, — сказал он. «Это захватило всеобщее воображение. Они просто выпадали из колец людей, пользующихся ваннами. Они были закреплены растительным клеем и выпадали из колец в жаркой и потной бане».

«Некоторые инталии крошечные, около 5 мм; 16 мм - самая большая глубокая печать. Мастерство гравировки таких крошечных вещей просто невероятно», — сказал Джиекко.

Находки стока также включают более 40 женских шпилек и 35 стеклянных бусин, вероятно, из ожерелья.

Баня примыкала к главному римскому форту на Адриановом валу, северной границе империи, в котором располагалась элитная кавалерийская часть и которая была связана с императорским двором. Раскопки продолжатся в следующем году.

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