«Командованию безразлично, погибнет ли кто-то» 6.02.2023, 1:11

Украинская разведка опубликовала разговор российского оккупанта с женой.

ГУР Минобороны Украины публикует перехват разговора российского оккупанта с женой.

Жена оккупанта созвонилась с ним и выразила возмущение тем, как командование армии РФ относится к своим подчиненным. По словам женщины, начальникам в российским войсках абсолютно безразлично, погибнет ли кто-то из их личного состава.

Супруга захватчика настойчиво советует ему и его соратникам писать коллективную жалобу. Она также недовольна тем, что военных не отпустили в отпуск даже на неделю. Собеседница требует от своего супруга не продлевать контракт на службу в оккупационной армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».