закрыть
6 февраля 2023, понедельник, 1:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Командованию безразлично, погибнет ли кто-то»

  • 6.02.2023, 1:11
«Командованию безразлично, погибнет ли кто-то»

Украинская разведка опубликовала разговор российского оккупанта с женой.

ГУР Минобороны Украины публикует перехват разговора российского оккупанта с женой.

Жена оккупанта созвонилась с ним и выразила возмущение тем, как командование армии РФ относится к своим подчиненным. По словам женщины, начальникам в российским войсках абсолютно безразлично, погибнет ли кто-то из их личного состава.

Супруга захватчика настойчиво советует ему и его соратникам писать коллективную жалобу. Она также недовольна тем, что военных не отпустили в отпуск даже на неделю. Собеседница требует от своего супруга не продлевать контракт на службу в оккупационной армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников