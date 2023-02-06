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В Мариуполе пьяные оккупанты стреляли друг в друга

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  • 6.02.2023, 10:28
  • 4,380
В Мариуполе пьяные оккупанты стреляли друг в друга
фото: ap

Огонь велся из стрелкового оружия.

Ночью 6 февраля оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку. Советник мэра Петр Андрющенко заявил, что россияне были в состоянии алкогольного опьянения

Об этом он написал в Telegram.

Перестрелка произошла на левом берегу города, по словам Андрющенко, россияне стреляли друг в друга из стрелкового оружия.

«Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобережье, Морской бульвар в районе утреннего рынка, русня стреляла из стрелкового оружия по русне», - говорится в сообщении.

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