В Мариуполе пьяные оккупанты стреляли друг в друга

В Мариуполе пьяные оккупанты стреляли друг в друга6
- 6.02.2023, 10:28
- 4,380
Огонь велся из стрелкового оружия.
Ночью 6 февраля оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку. Советник мэра Петр Андрющенко заявил, что россияне были в состоянии алкогольного опьянения
Об этом он написал в Telegram.
Перестрелка произошла на левом берегу города, по словам Андрющенко, россияне стреляли друг в друга из стрелкового оружия.
«Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобережье, Морской бульвар в районе утреннего рынка, русня стреляла из стрелкового оружия по русне», - говорится в сообщении.