В Мариуполе пьяные оккупанты стреляли друг в друга 6 6.02.2023, 10:28

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фото: ap

Огонь велся из стрелкового оружия.

Ночью 6 февраля оккупанты в Мариуполе устроили перестрелку. Советник мэра Петр Андрющенко заявил, что россияне были в состоянии алкогольного опьянения

Об этом он написал в Telegram.

Перестрелка произошла на левом берегу города, по словам Андрющенко, россияне стреляли друг в друга из стрелкового оружия.

«Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобережье, Морской бульвар в районе утреннего рынка, русня стреляла из стрелкового оружия по русне», - говорится в сообщении.

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