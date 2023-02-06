Российский журналист: Путин испугался из-за нехороших настроений в армии 6.02.2023, 14:44

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Шансы на военный переворот в РФ довольно велики.

Российский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев считает, что Путин пребывает в страхе из-за того, что ему стали докладывать о нехороших настроениях в армии. Прежде всего речь идет о том, что профессиональные военные недовольны участием в боевых действиях так называемых «кадыровцев», а по сути зэками.

«Кадыровцев» они не любят по определению еще со времен чеченских войн. Терпят, но не любят. Конечно же, появление вот этого корпуса ЧВК «Вагнер» господина Пригожина с 30 000 с лишним уголовников не вызвало ни у кого радости. Я думаю, что профессиональные военные совершенно не рады тому, что рядом с ними воюют какие-то вчерашние убийцы, грабители, бандиты. Думаю, для них это оскорбительно», – высказал свою точку зрения Евгений Киселев в интервью Алесе Бацман.

Однако самое главное журналист сказал уже после этого. По его мнению, попытка военного переворота в РФ действительно может быть.

«Давайте в конце концов вспомним, что было в 1991 году. Это было при нашей жизни. Советские военные, чувствуя, что режим разваливается, приняли участие в военном перевороте. Да, туда входили практически все руководители страны, кроме Горбачева. Но я абсолютно уверен, что если бы не было военных (они были там главные!), ничего бы не состоялось», – объяснил Киселев, намекнув на особую роль российских военных в свержении путинского режима.

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