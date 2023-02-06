В Могилеве торгуют маслом, которое признано в Беларуси опасным

В Могилеве торгуют маслом, которое признано в Беларуси опасным3
- 6.02.2023, 17:17
- 4,572
Будьте осторожны.
В Могилеве в магазине «Радиус», который находится на гомельском шоссе обнаружили подсолнечное масло «Кубанская марка». Данное масло госстандарт 30 января запретил к продаже и ввозу в страну, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
После звонка в госстандарт, там развели руками и сослались на нехватку контролёров:
— По всей стране всего 250 инспекторов. Как можно всё это проконтролировать? Контролируют, когда находят запрещённую к ввозу продукцию. Если не исполнены предписания, применяются штрафные санкции к тем, кто этот запрет не выполнил — «отмазались» контролёры.
Будьте осторожны в магазинах и проверяйте, что покупаете — особенно, если это российская продукция.