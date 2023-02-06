В Могилеве торгуют маслом, которое признано в Беларуси опасным 3 6.02.2023, 17:17

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Будьте осторожны.

В Могилеве в магазине «Радиус», который находится на гомельском шоссе обнаружили подсолнечное масло «Кубанская марка». Данное масло госстандарт 30 января запретил к продаже и ввозу в страну, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

После звонка в госстандарт, там развели руками и сослались на нехватку контролёров:

— По всей стране всего 250 инспекторов. Как можно всё это проконтролировать? Контролируют, когда находят запрещённую к ввозу продукцию. Если не исполнены предписания, применяются штрафные санкции к тем, кто этот запрет не выполнил — «отмазались» контролёры.

Будьте осторожны в магазинах и проверяйте, что покупаете — особенно, если это российская продукция.

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