Министр обороны Германии: Мир без Путина был бы лучше 2 7.02.2023, 22:49

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Борис Писториус

Писториус высказался о президенте РФ во время визита в Киев.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля дал интервью Bild, в котором заявил, что мир без президента России Владимира Путина – «без колебаний и компромиссов» – был бы лучше.

Писториус уверен в том, что Украина должна победить в войне, которую развязала Россия.

Он сказал, что это – война на истощение, число жертв «безумно большое», а Украина достойна восхищения и заслуживает непоколебимой поддержки.

Вопрос о том, сможет ли Украина отвоевать Донбасс и Крым, Писториус назвал сложным, но подчеркнул, что Украина храбро сражается с РФ и главное сейчас – продолжать поддерживать Киев.

Писториус приехал в Киев 7 февраля, на 20-й день пребывания в должности. Его визит не анонсировали. В украинской столице Писториус встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил о предоставлении стране более 100 танков Leopard 1.

Также он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (в ходе переговоров речь, в частности, шла о «танковой коалиции») и с братьями Владимиром и Виталием Кличко.

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