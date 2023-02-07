В Каменце молодая пара сняла «двушку» и получила огромный счет за отопление 1 7.02.2023, 23:01

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иллюстрационное фото

В графе «отопление» значилась сумма в 240 рублей.

Молодая пара сняла двухкомнатную квартиру в Каменце. Все было нормально, пока в ноябре им не пришла «жировка». В графе «отопление» значилась сумма в 240 рублей. Молодые посчитали, что это ошибка, и заплатили за ЖКУ на уровне предыдущего месяца. Однако в следующем месяце сумма к оплате в жировке выросла уже до 360 рублей, пишет газета «Навіны Камянеччыны».

Выяснилось, что в квартире никто не зарегистрирован. А если у плательщика жилищно-коммунальных услуг в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, плата за все жилищно-коммунальные услуги (техобслуживание, газо- и электроснабжение, горячее водоснабжение и т.д.) начисляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Если, к примеру, сейчас большинство из нас платит за отопление из расчета 21,9245 руб. за 1 Гкал, то полное возмещение затрат на эту услугу подразумевает цену в 126,29 руб. за 1 Гкал.

Молодая семья заплатила в итоге за ЖКУ, с учетом набежавшей пени, около 400 рублей. С квартиры этой молодые люди вскоре съехали.

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