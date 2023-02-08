Из Беларуси в Россию везли около 13 тонн груш под прикрытием капусты 8.02.2023, 3:48

Груз перехватили сотрудники Россельхознадзора.

Из Беларуси в Россию везли около 13 тонн груш под прикрытием капусты. В Смоленской области груз перехватили сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает его пресс-служба, согласно документам в грузовике находилось 21 тонна капусты из Столинского района Брестской области. Ее везли в Санкт-Петербург. Однако под сетками с капустой россияне нашли ящики с грушами, на которые у перевозчика документов не было. В результате грузовик развернули. Нарушителя ждет административная ответственность.

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